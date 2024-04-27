رسميًا.. باريس سان جيرمان يجدد عقد نجمه
أعلن نادي باريس سان جيرمان رسميا تجديد عقد لاعبه وارن زائير إيمري حتى عام 2029.
ونشر النادي فيديو عبر حساباته الرسمية يعلن خلالها توقيع اللاعب على عقد جديد يربطه بالنادي خلال الفترة المقبلة.
كما حرص ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، على الإعلان عن تجديد عقب إيمري في الملعب قبل مواجهة لوهافر، مساء اليوم السبت، في إطار الجولة 31 من عمر الدوري الفرنسي.
وظهر الخليفي بجانب إيمري وهو يحمل قميصا مكتوبا عليه 2029، في صورة أعادت للأذهان لقطة تجديد عقد كيليان مبابي حتى 2025، بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل إلى ريال مدريد منذ عامين، قبل أن يعلن اللاعب مؤخرا رفضه تمديد عقده واستعداده بالفعل للرحيل نهاية الموسم الجاري.
وكان يمثل تجديد عقد إيمري أولوية قصوى للإدارة الباريسية؛ لأنه يعد ركيزة أساسية وجوهرة شابة بين أيديهم.
ويعد إيمري، البالغ 18 عاما، من خريجي أكاديمية باريس سان جيرمان وتم تصعيده للفريق الأول في الموسم الماضي تحت قيادة كريستوف غالتيه.
كما انضم إيمري لصفوف منتخب فرنسا لأول مرة ويحمل حاليا شارة قيادة منتخب فرنسا الأولمبي.
ويحتاج باريس سان جيرمان لحصد نقطة على الأقل عندما يواجه لوهافر في ملعب حديقة الأمراء، من أجل حسم التتويج بشكل رسمي.
ويمتلك باريس سان جيرمان 69 نقطة في المركز الأول، بينما يمتلك لوهافر 28 نقطة في المركز السادس عشر.