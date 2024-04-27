رسميًا.. باريس سان جيرمان يجدد عقد نجمه

وظهر الخليفي بجانب إيمري وهو يحمل قميصا مكتوبا عليه 2029، في صورة أعادت للأذهان لقطة تجديد عقد كيليان مبابي حتى 2025، بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل إلى ريال مدريد منذ عامين، قبل أن يعلن اللاعب مؤخرا رفضه تمديد عقده واستعداده بالفعل للرحيل نهاية الموسم الجاري.

وكان يمثل تجديد عقد إيمري أولوية قصوى للإدارة الباريسية؛ لأنه يعد ركيزة أساسية وجوهرة شابة بين أيديهم.

ويعد إيمري، البالغ 18 عاما، من خريجي أكاديمية باريس سان جيرمان وتم تصعيده للفريق الأول في الموسم الماضي تحت قيادة كريستوف غالتيه.

كما انضم إيمري لصفوف منتخب فرنسا لأول مرة ويحمل حاليا شارة قيادة منتخب فرنسا الأولمبي.