NBA.. برونسون يقود نيكس للفوز بالمباراة الأولى على بيسرز

وستقام المباراة الثانية في السلسلة التي تُحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات غدا الأربعاء في نيويورك.

وأصبح برونسون رابع لاعب في تاريخ الأدوار الإقصائية بالبطولة يسجل 40 نقطة أو أكثر في أربع مباريات متتالية. وحقق جيري ويست الرقم القياسي بتسجيله 40 نقطة أو أكثر في ست مباريات متتالية عام 1965، بينما أحرز برنارد كينج (1984) ومايكل جوردان (1993) هذا الرقم في أربع مباريات متتالية بالدوري.