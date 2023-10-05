دوري أبطال أوروبا: فوز مانشستر سيتي وبرشلونة.. وسقوط باريس سان جيرمان أمام نيوكاسل
هز خوليان ألفاريز وجيريمي دوكو الشباك قرب النهاية ليفوز مانشستر سيتي حامل اللقب 3-1 على مضيفه رازن بال شبورت لايبزيج ويفرض سيطرته على المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد تعافيه من خسارته في آخر مباراتين محليتين اليوم الأربعاء.
منح فيل فودن التقدم للفريق الضيف بعد 25 دقيقة من البداية، لكن لايبزيج أدرك التعادل بواسطة لويس أوبندا في بداية الشوط الثاني بعد تمريرة من يوسف بولسن.
وردت العارضة ركلة حرة من فودن في الدقيقة 63 مع ازدياد ضغط بطل إنجلترا.
وخطف سيتي التقدم بواسطة الأرجنتيني ألفاريز الذي سدد ألفاريز كرة رائعة في الشباك قبل ست دقائق من النهاية.
ثم أضاف دوكو الهدف الثالث من هجمة مرتدة في الوقت المحتسب بدل الضائع.
بهذا الفوز ارتفع رصيد سيتي، الذي خسر أمام نيوكاسل يونايتد في كأس الأندية الإنجليزية المحترفة وولفرهامبتون واندرارز في الدوري، إلى ست نقاط من مباراتين.
برشلونة يتخطى بورتو
وحقق برشلونة الفوز الثاني توالياً وهذه المرة على حساب مضيفه بورتو البرتغالي بهدف نظيف الأربعاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.
وسجل البديل فيران توريس هدفا ليمنح برشلونة فوزا شاقا خارج أرضه 1-صفر أمام بورتو.
واستغل توريس هفوة من لاعب وسط بورتو روماريو بارو لينفرد بالمرمى ويهز الشباك في اللحظات الأخيرة بالشوط الأول.
ويأتي هذا الفوز في المسار الصحيح لمساعي النادي الكتالوني إلى نفض غبار خروجه الدرامي من دور المجموعات في الموسمين الماضيين، والتأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.
ويتصدر برشلونة المجموعة بست نقاط من مباراتين بفارق ثلاث نقاط عن بورتو وشاختار دونيتسك.
أما بورتو، فيحتلّ حالياً المركز الثاني مع ثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن شاختار دونيتسك الأوكراني الفائز على أنتورب البلجيكي 3-2.
نيوكاسل يسحق باريس سان جيرمان 4-1
قدم نيوكاسل يونايتد عرضا مذهلا ليفوز 4-1 على ضيفه باريس سان جيرمان بطل فرنسا، ويحقق الانتصار في مباراته الأولى على ملعبه بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم منذ 20 عاما اليوم الأربعاء.
ووسط أجواء حماسية في نيوكاسل، لم يتمكن باريس من إيقاف ميجيل ألميرون من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 17، وقبل أن يضيف دان بيرن الهدف الثاني بضربة رأس قبل الاستراحة بست دقائق.
وأظهرت الجماهير دعمها الهائل لأصحاب الأرض، وسجل شون لونجستاف الهدف الثالث بتسديدة قوية هزت شباك جيانلويجي دوناروما، بعد بداية الشوط الثاني بخمس دقائق، لتصبح الأجواء أكثر صخبا في الملعب.
وقلص لوكا فرنانديز الفارق للفريق الفرنسي بضربة رأس، لكن المدافع فابيان شار سجل الهدف الرابع لأصحاب الأرض بتسديدة مذهلة من خارج منطقة الجزاء.
وفي المباراة الأخرى بالمجموعة مساء اليوم الأربعاء، تعادل بروسيا دورتموند دون أهداف مع ميلان في ألمانيا، وهذا التعادل السلبي الثاني للفريق الإيطالي في أول جولتين بدور المجموعات.
بهذه النتائج تصدر نيوكاسل المجموعة السادسة بأربع نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن سان جيرمان صاحب المركز الثاني.