دوري أبطال أوروبا: فوز مانشستر سيتي وبرشلونة.. وسقوط باريس سان جيرمان أمام نيوكاسل

منح فيل فودن التقدم للفريق الضيف بعد 25 دقيقة من البداية، لكن لايبزيج أدرك التعادل بواسطة لويس أوبندا في بداية الشوط الثاني بعد تمريرة من يوسف بولسن.

وردت العارضة ركلة حرة من فودن في الدقيقة 63 مع ازدياد ضغط بطل إنجلترا.

وخطف سيتي التقدم بواسطة الأرجنتيني ألفاريز الذي سدد ألفاريز كرة رائعة في الشباك قبل ست دقائق من النهاية.

ثم أضاف دوكو الهدف الثالث من هجمة مرتدة في الوقت المحتسب بدل الضائع.

بهذا الفوز ارتفع رصيد سيتي، الذي خسر أمام نيوكاسل يونايتد في كأس الأندية الإنجليزية المحترفة وولفرهامبتون واندرارز في الدوري، إلى ست نقاط من مباراتين.