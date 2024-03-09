توديبو يشتبك مع مشجعي نيس (فيديو)

ورد توديبو بالتقدم نحو مجموعة المشجعين الذين كانوا يتواجدون خلف سياج معدني وصرخ على الجماهير.

وقالت "ديلي ميل" إن الاشتباك اللفظي استمر لأكثر من دقيقة؛ إذ أشار المدافع إلى عدد من المشجعين، وتجادل مع زملائه وأعرب عن غضبه.

وألمح توديبو إلى الانتقال إلى الدوري الإنجليزي (إلى مانشستر يونايتد أو تشيلسي) وقال في فبراير الماضي: "سأنتظر حتى الصيف لاتخاذ قراري، إذا كان قراري هو البقاء فسأعلنه، وإذا كان قراري الرحيل فسأعلنه أيضًا، وسأشكر الجميع، لكننا لم نصل إلى ذلك بعد".

ويحتل نيس المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، ويملك 40 نقطة من 25 مباراة، على بعد ثلاث نقاط من المراكز الأوروبية.

وأعير توديبو من برشلونة إلى نيس في فبراير 2021، وانتقل للفريق الفرنسي بشكل دائم في يونيو 2021.

وينتهي عقد توديبو مع نيس في 2027، وتقدر القيمة السوقية للاعب بـ35 مليون يورو.

ولعب توديبو 22 مباراة مع نيس الموسم الحالي صنع فيها هدفين، ووصل إلى 125 مشاركة مع النادي الفرنسي سجل فيها هدفين وصنع هدفين.