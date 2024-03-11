قبل مواجهة نابولي.. هكذا استعاد برشلونة الصلابة الدفاعية

كانت الصلابة الدفاعية الأساس الذي اعتمد عليه برشلونة للفوز بالدوري الإسباني الموسم الماضي.

ومع فقدان برشلونة هذه الصلابة لعدة أشهر هذا الموسم عانى البلوغرانا من عدم الانتظام، وأشار تشافي إلى الأخطاء الفردية وقلة الكثافة، لكن كانت هناك أيضًا تغييرات هيكلية غيرت أداء الفريق في بداية الموسم.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" فإن بعض التغييرات كانت ملحوظة، مثل: وجود ظهيرين هجوميين معًا (أليخاندرو بالدي وجواو كانسيلو)، وانتقال جول كوندي إلى قلب الدفاع، وغياب سيرجيو بوسكيتس.

وعدَّل تشافي من وضع الفريق مرَّة أخرى لاستعادة الصلابة الدفاعية، وكان أثر ذلك الحصول على نتائج جيدة، فقد تلقى برشلونة هدفين فقط في آخر خمس مباريات، ولم يتلق أي هدف في آخر ثلاث مباريات.