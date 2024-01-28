أول رد فعل من إدارة برشلونة بعد الخسارة أمام فياريال

كشفت تقارير صحفية عن دعوة خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، لاجتماع عاجل مع الإدارة الرياضية لبحث أسباب الخسارة القاسية التي مني بها الفريق أمام فياريال، مساء السبت.

ونجح فياريال في الفوز على برشلونة بنتيجة (5-3)، في إطار منافسات الدوري الإسباني، مساء السبت.

وقالت إذاعة "راك 1": "يجتمع خوان لابورتا، في هذا الوقت، مع اللجنة الرياضية في أحد مكاتب مونتغويك لتحليل كل ما يحدث".