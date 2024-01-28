أول رد فعل من إدارة برشلونة بعد الخسارة أمام فياريال
كشفت تقارير صحفية عن دعوة خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، لاجتماع عاجل مع الإدارة الرياضية لبحث أسباب الخسارة القاسية التي مني بها الفريق أمام فياريال، مساء السبت.
ونجح فياريال في الفوز على برشلونة بنتيجة (5-3)، في إطار منافسات الدوري الإسباني، مساء السبت.
وقالت إذاعة "راك 1": "يجتمع خوان لابورتا، في هذا الوقت، مع اللجنة الرياضية في أحد مكاتب مونتغويك لتحليل كل ما يحدث".
وعلى الرغم من التقارير التي تحدثت عن إمكانية رحيل تشافي هيرنانديز، مدرب الفريق، إلا أن صحيفة "موندو ديبورتيفو" نقلت عن مصادر خاصة لها، بأنه "على الرغم من استياء الإدارة من الهزيمة، إلا أنه لا يوجد نية لإقالة المدرب، الإدارة تؤيد استمرار تشافي".
وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد تلقى برشلونة أكثر من 5 أهداف في مباراة واحدة لأول مرة في جميع المسابقات، منذ 4 سنوات.
وكانت آخر مرة استقبلت فيها شباك برشلونة 5 أهداف على الأقل، في أغسطس 2020، ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا (2-8).
كما تعد هذه المرة الأولى التي يستقبل فيها برشلونة 5 أهداف في مباراة على أرضه منذ أغسطس 1994 في كأس السوبر الإسباني ضد ريال سرقسطة (4-5).
وبهذه الخسارة، تجمد رصيد برشلونة عند 44 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الليغا، بينما رفع فياريال رصيده إلى 23 نقطة في المركز 14.