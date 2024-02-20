سبب تأخر إعلان ريال مدريد صفقة ضم مبابي

كشفت تقارير صحفية عن السبب الرئيس وراء تأخر نادي ريال مدريد في إعلان صفقة ضم كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، رغم كل التأكيدات الموثقة من فرنسا عن اقتراب اللاعب من ارتداء قميص "الميرنغي" في الموسم المقبل.

وأخبر مبابي، إدارة النادي الفرنسي برغبته في الرحيل عن "حديقة الأمراء" بنهاية الموسم مع انتهاء عقده الحالي.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، إن "مبابي اتفق بالفعل على تفاصيل انتقاله إلى ريال مدريد، حيث سيحصل على راتب سنوي قيمته 15 مليون يورو، ومكافأة توقيع بقيمة 150 مليون يورو".

وأشارت إلى أن "مكافأة التوقيع التي سيحصل عليها النجم الفرنسي ستكون موزعة على 5 مواسم مدة تعاقده مع الميرنغي، وسيحتفظ بنسبة مئوية من حقوق صورته".