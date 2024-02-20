سبب تأخر إعلان ريال مدريد صفقة ضم مبابي
كشفت تقارير صحفية عن السبب الرئيس وراء تأخر نادي ريال مدريد في إعلان صفقة ضم كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، رغم كل التأكيدات الموثقة من فرنسا عن اقتراب اللاعب من ارتداء قميص "الميرنغي" في الموسم المقبل.
وأخبر مبابي، إدارة النادي الفرنسي برغبته في الرحيل عن "حديقة الأمراء" بنهاية الموسم مع انتهاء عقده الحالي.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، إن "مبابي اتفق بالفعل على تفاصيل انتقاله إلى ريال مدريد، حيث سيحصل على راتب سنوي قيمته 15 مليون يورو، ومكافأة توقيع بقيمة 150 مليون يورو".
وأشارت إلى أن "مكافأة التوقيع التي سيحصل عليها النجم الفرنسي ستكون موزعة على 5 مواسم مدة تعاقده مع الميرنغي، وسيحتفظ بنسبة مئوية من حقوق صورته".
ونوهت إلى أن مبابي سيرتدي القميص رقم 10 مع ريال مدريد بدلاً من الكرواتي لوكا مودريتش، الذي اقترب من الرحيل نهاية الموسم، في ظل تقارير تربطه بالانتقال للدوري السعودي، أو الاعتزال والعمل ضمن الجهاز الفني للإيطالي كارلو أنشيلوتي.
وعن سرّ تأخر إعلان ضم مبابي، أوضحت "BBC" أنه "من المرجح أن يتم الإعلان عن الصفقة عندما يصبح مستحيلاً أن يلتقي ريال مدريد نظيره باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا".
واقترب ناديا ريال مدريد وسان جيرمان من التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، حيث فاز الفريق الفرنسي على ضيفه ريال سوسيداد بهدفين دون ردٍ.
أما ريال مدريد فقد فاز خارج ملعبه أمام لايبزيغ بهدف دون ردٍ.
وسجل مبابي 244 هدفًا، وقدم 93 تمريرة حاسمة في 291 مباراة مع باريس سان جيرمان، وساعد النادي على تحقيق 5 ألقاب في الدوري الفرنسي.