مشجع لنادي النصر يخضع لقسطرة في القلب بعد الخسارة أمام العين
أجرى العمري عملية قسطرة في القلب بنجاح.
كشف الإعلامي السعودي عبدالعزيز المريسل أحدث تطورات الحالة الصحية لأيمن العمري مشجع نادي النصر السعودي.
ووفقًا لحسابات منتمية لنادي النصر، فإن العمري تم نقله إلى المستشفى بعد خروج الفريق من ربع نهائي دوري أبطال آسيا أمام العين.
وغادر النصر "أبطال آسيا" بعد خسارته بركلات الترجيح أمام ضيفه العين في مباراة امتدت لشوطين إضافيين ثم ركلات ترجيح.
وأجرى العمري عملية قسطرة في القلب بنجاح.
وقال المريسل عبر تويتر: "تواصلت مع محمد العمري شقيق أيمن العمري والحمدلله ابوحلا بخير، واحتمال يطلع خلال ساعات بعد ما تمَّ اجراء عملية قسطرة قلب".
وتابع :"خبر تعب ايمن ازعجني كثيراً كما ازعج الكثيرين و اسال الله ان يشفيه و يعافيه و يخليه لعياله".
وأتم :"ما فيه شي يستاهل يخليني اخسر صحتي و عيالي خاصة إذا الاحساس ميت".