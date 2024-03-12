مشجع لنادي النصر يخضع لقسطرة في القلب بعد الخسارة أمام العين

تواصلت مع محمد العمري شقيق ايمن العمري و الحمدلله ابوحلا بخير و احتمال يطلع خلال ساعات بعد ما اجراء عملية قسطرة قلب

خبر تعب ايمن ازعجني كثيراً كما ازعج الكثيرين و اسال الله ان يشفيه و يعافيه و يخليه لعياله

ما فيه شي يستاهل يخليني اخسر صحتي و عيالي خاصة إذا الاحساس ميت