ماذا قال كريستيانو رونالدو عن ميسي في حواره المثير؟

تحدث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بحرية عن علاقته بمنافسه اللدود ليونيل ميسي خلال لقاءه المثير للجدل مع بيرس مورغان على محطة TalkTV ، وتنافسهما على لقب أفضل لاعب في التاريخ.

واستغل رونالدو البالغ عمره 37 عاما المقابلة مع بيرس لمناقشة تنافسه الطويل مع ميسي (35 عامًا)، حيث واجه اللاعبان بعضهما البعض بانتظام عندما كانا يلعبان في ريال مدريد وبرشلونة على الترتيب.

وأثارت المنافسة بينهما على لقب أفضل لاعب في العالم العديد من المناقشات الساخنة بين المشجعين، حيث حصل اللاعبان على 18 لقب للدوري وتسعة لدوري أبطال أوروبا ، بالإضافة إلى أكثر من 1600 هدف في مسيرتهما، فضلا عن حصد ميسي سبع كرات ذهبية لأفضل لاعب في العالم وخمس لرونالدو

وأشاد رونالدو بميسي باعتباره لاعبًا "سحريًا يقوم بأشياء عظيمة لكرة القدم".

لكنه أضاف أنه على الرغم من احترام كل منهما للآخر ، إلا أنهما لم يصبحا أصدقاء خارج الملعب، وقال مازحا إنهما سيبيعون الكثير من القمصان إذا لعبوا معًا في نفس الفريق: "إنه لاعب رائع وساحر. كشخص لعبنا ضد بعضنا البعض 16 عامًا، تخيل ، 16 عامًا. لذلك لدي علاقة طويلة معه".

وأضاف الدون" لست صديقًا له (ميسي) ، ما أعنيه هو الصديق الذي يزورك في منزلك ويتحدث معك عبر الهاتف ، لا ، لكنه مثل زميله في الفريق. إنه رجل أحترمه حقًا بالطريقة التي يتحدث بها عني دائمًا.

وأضاف: "حتى زوجته أو صديقتي ، يحترمونهم دائمًا وهم من الأرجنتين. صديقتي من الأرجنتين. ماذا سأقول عن ميسي؟ رجل رائع يفعل أشياء عظيمة لكرة القدم".

ولدى سؤاله عما إذا كان يرغب في تناول العشاء مع قائد الأرجنتين العظيم ، قال رونالدو لبيرس "لماذا لا ، أنا أحب ذلك؟".

ويضيف: "أحب أن ألتقي بالناس ، أحب الناس ، كما تعلم ، أحب مشاركة الأشياء والأفكار وتعلم الأشياء والأفكار والتاريخ. سأفعل ذلك بالتأكيد. سأفعل ذلك. وربما تحدث بيننا مناظرة مثلما حدث بين بيليه ودييغو مارادونا. لا مشكلة في ذلك".

واثار قائد البرتغال جدلا واسعا بتصريحات نارية في المقابلة هاجم فيها ناديه ومدربه إريك تين هاغ واشتكى من تعرضه "للخيانة"، ما يمهد لرحيله عن مانشستر يونايتد بعد كأس العالم في قطر.

وعاد رونالدو إلى يونايتد لخوض فترة ثانية في أولد ترافورد قادما من يوفنتوس في أغسطس/ آب 2021 بعقد لمدة عامين، بعدما ساهم في فوز الفريق بثمانية ألقاب كبرى بين 2003-2009.