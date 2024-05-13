خارج السيطرة مثل بنزيما.. انتقادات حادة لكريستيانو رونالدو (فيديو)
وجه محمد الدعيع، أسطورة حراسة نادي الهلال، انتقادات حادة إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي.
واعترض الدعيع على تصريحات محمد نور، نجم الاتحاد السعودي الأسبق، بأن النصر استفاد من رونالدو بشكل كبير، قائلا في تصريحات تلفزيونية: "النصر بالتأكيد استفاد، ولكن ما الفائدة إنه سجل 33 هدفا دون أن يظهر في المباريات الكبيرة".
من جانبه، طالب حسين عبد الغني، نجم النصر والأهلي السابق، إدارة "العالمي" بضرورة رحيل البرتغالي لويس كاسترو عن قيادة الفريق، موضحا: "كناد النصر لديه أسماء كبيرة ولاعبون على مستوى عال، الفريق يحتاج مدربا يفرض شخصيته على الفريق ويطبق أفكاره داخل الملعب، ومادام لم يسيطر على المجموعة لن يحقق أي شيء، مهم المدرب يكون لديه شخصية قوية وليست صدامية وهذا أمر معروف على مستوى العالم كله".
من جانبه، قال الدعيع: "من وجهة نظري، طالما رونالدو موجود في النصر فلن يستطيع أي مدرب السيطرة عليه، مثل كريم بنزيما في الاتحاد عندما حدثت مشكلة مع نونو سانتو قاموا بإقالته، ولازم أي مدرب يأتي سيضع خطته بناء على تواجد كريستيانو".
ونوه الدعيع أن ميتروفيتش، نجم الهلال، بالنسبة له هو أفضل مهاجم في الدوري، بسبب حسم عدة مباريات بأهدافه الحاسمة والتي تجلب البطولات.
ويتربع رونالدو على عرش صدارة هدافي الدوري للموسم الحالي، برصيد 33 هدفا، متفوقا بفارق 7 أهداف كاملة على ميتروفيتش نفسه.
وقد انضم النجم كريستيانو رونالدو إلى صفوف نادي النصر في يناير 2023، وفشل في موسمه الأول أيضا في قيادة فريقه لحصد لقب الدوري السعودي، الذي خسره لصالح الاتحاد.