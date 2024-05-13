خارج السيطرة مثل بنزيما.. انتقادات حادة لكريستيانو رونالدو (فيديو)

من جانبه، قال الدعيع: "من وجهة نظري، طالما رونالدو موجود في النصر فلن يستطيع أي مدرب السيطرة عليه، مثل كريم بنزيما في الاتحاد عندما حدثت مشكلة مع نونو سانتو قاموا بإقالته، ولازم أي مدرب يأتي سيضع خطته بناء على تواجد كريستيانو".

ونوه الدعيع أن ميتروفيتش، نجم الهلال، بالنسبة له هو أفضل مهاجم في الدوري، بسبب حسم عدة مباريات بأهدافه الحاسمة والتي تجلب البطولات.

ويتربع رونالدو على عرش صدارة هدافي الدوري للموسم الحالي، برصيد 33 هدفا، متفوقا بفارق 7 أهداف كاملة على ميتروفيتش نفسه.

وقد انضم النجم كريستيانو رونالدو إلى صفوف نادي النصر في يناير 2023، وفشل في موسمه الأول أيضا في قيادة فريقه لحصد لقب الدوري السعودي، الذي خسره لصالح الاتحاد.