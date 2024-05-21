مفاجأة تنتظر مصير رئيس الانضباط بالاتحاد السعودي.. وعقوبة رونالدو كلمة السر

وكشف الإعلامي عبد الرحمن أباعود عن رحيل الحميداني عن منصبه بنهاية الموسم الحالي.

وقال أباعود عبر برنامج (دورينا غير) إن الحميداني طلب الرحيل عن منصبه والاستقالة بعد نهاية الموسم الحالي وعدم الاستمرار في الموسم المقبل.

وطالب أباعود باعتماد لائحة جديدة في الموسم المقبل خاصة فيما يتعلق بالاعتماد على لقطات الفيديو المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي.