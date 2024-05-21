مفاجأة تنتظر مصير رئيس الانضباط بالاتحاد السعودي.. وعقوبة رونالدو كلمة السر
تلوح في الأفق بوادر مفاجأة تنتظر مصير بندر الحميداني ، رئيس لجنة الانضباط والأخلاق ، بالاتحاد السعودي لكرة القدم ، عقب نهاية الموسم الحالي.
ويسدل الستار على منافسات دوري روشن السعودي يوم 27 مايو الجاري بإقامة منافسات الجولة 34 والأخيرة.
وضمن الهلال التتويج بلقب دوري روشن في الموسم الحالي كما حسم النصر مقعد الوصافة كما تأكد هبوط الحزم بشكل رسمي.
ومازال صراع تجنب الهبوط مشتعلًا بين الأخدود وأبها الذين يحتلان المركزين السادس عشر والسابع عشر برصيد 29 نقطة بجانب الرياض والطائي الذين يملكان 31 نقطة وأيضًا الوحدة صاحب الـ35 نقطة.
وتعرض رئيس لجنة الانضباط لانتقادات واسعة بعدما قرر معاقبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر بالإيقاف لمدة مباراة واحدة بسبب حركة اعتبرها مشينة وغير أخلاقية في لقاء الشباب بدوري روشن.
ولكن لجنة الانضباط لم تقرر إيقاف البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا نجم الهلال رغم شكوى الاتحاد ضده بداعي توجيه حركة غير أخلاقية لجماهيره.
وكشف الإعلامي عبد الرحمن أباعود عن رحيل الحميداني عن منصبه بنهاية الموسم الحالي.
وقال أباعود عبر برنامج (دورينا غير) إن الحميداني طلب الرحيل عن منصبه والاستقالة بعد نهاية الموسم الحالي وعدم الاستمرار في الموسم المقبل.
وطالب أباعود باعتماد لائحة جديدة في الموسم المقبل خاصة فيما يتعلق بالاعتماد على لقطات الفيديو المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي.