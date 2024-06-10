الخليج السعودي يحسم مصير محمد شريف

وارتبط اسم محمد شريف بالرحيل إلى الدوري المصري في الموسم المقبل وسط أنباء حول رغبة عدة أندية في ضمه على رأسها الزمالك وبيراميدز.

ولم يحسم الأهلي موقفه من عودة محمد شريف مجددًا إلى صفوفه في الموسم المقبل رغم إبداء الفريق الأحمر رغبته في التعاقد مع مهاجم جديد.

ولعب محمد شريف بقميص الأهلي في الفترة بين 2018 إلى 2023 وخاض تجربة إعارة مع إنبي.

وسجل شريف مع الأهلي 58 هدفًا خلال 151 مباراة كما قدم لزملائه 11 تمريرة حاسمة.