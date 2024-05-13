صيف ساخن.. الاتحاد السعودي يخطط لـ3 صفقات مدوية (فيديو)
يخطط نادي الاتحاد السعودي لدخول الميركاتو الصيفي المقبل بقوة، حيث يستهدف ضم العديد من اللاعبين العالميين للمنافسة بقوة الموسم المقبل على كافة البطولات.
وقال الإيطالي فابرزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار الميركاتو، في تصريحات لـ"مايكس" بودكاست، إن "سوق الانتقالات الصيفية سيشهد انتقال عدد كبير من النجوم للدوري السعودي، والاتحاد تحديدًا سيكون مشغولًا بإبرام تعاقدات قوية، خصوصًا أن لديهم نقصًا في بعض المراكز ويسعون لتدعيمها، وستكون الصفقات كبيرة مثلما حدث في الموسم الماضي، إذ يستهدفون محمد صلاح، نجم ليفربول، وكيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي، بالإضافة إلى تير شتيغن، حارس برشلونة".
وأردف: "بعض الأسماء التعاقد معها سيكون صعبًا بسبب رغبتها في البقاء بأوروبا، وليس كل الانتقالات تبنى على المال، وهناك أسباب أخرى من بينها صراع الدوري السعودي والأمريكي".
ويعني تجاه الاتحاد لعقد صفقات قوية رحيل أبرز النجوم الحاليين للفريق، أمثال نغولو كانتي وغوتا وربما كريم بنزيما، الذي لم يقدم المستوى المأمول منه حتى الآن.
ويعتزم الاتحاد السعودي الدخول بقوة في الفترة الصيفية المقبلة لعقد المزيد من الصفقات بعد موسم مخيب للآمال، خرج فيه الفريق دون أي لقب، إذ خسر نهائي السوبر السعودي وودع بطولة كأس الملك، وابتعد عن التتويج بلقب الدوري السعودي بعد الفارق الكبير للهلال المتصدر على مستوى النقاط.
يذكر أن الاتحاد يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب أندية دوري روشن السعودي حاليًّا بـ 50 نقطة.