صيف ساخن.. الاتحاد السعودي يخطط لـ3 صفقات مدوية (فيديو)

وأردف: "بعض الأسماء التعاقد معها سيكون صعبًا بسبب رغبتها في البقاء بأوروبا، وليس كل الانتقالات تبنى على المال، وهناك أسباب أخرى من بينها صراع الدوري السعودي والأمريكي".

ويعني تجاه الاتحاد لعقد صفقات قوية رحيل أبرز النجوم الحاليين للفريق، أمثال نغولو كانتي وغوتا وربما كريم بنزيما، الذي لم يقدم المستوى المأمول منه حتى الآن.

ويعتزم الاتحاد السعودي الدخول بقوة في الفترة الصيفية المقبلة لعقد المزيد من الصفقات بعد موسم مخيب للآمال، خرج فيه الفريق دون أي لقب، إذ خسر نهائي السوبر السعودي وودع بطولة كأس الملك، وابتعد عن التتويج بلقب الدوري السعودي بعد الفارق الكبير للهلال المتصدر على مستوى النقاط.

يذكر أن الاتحاد يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب أندية دوري روشن السعودي حاليًّا بـ 50 نقطة.