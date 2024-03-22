تشافي يحدد بطل مهمة إيقاف مبابي

وأورد الموقع المتخصص في الكرة الإسبانية، أن الرأي استقر داخل البيت الكاتالوني على أن مهمة "إيقاف" الجناح الفرنسي السريع ستعهد للمدافع الأروغواياني رونالدو أراوخو الذي أظهر صلابة كبيرة في مباريات الكلاسيكو ونجح في الحد من خطورة مهاجمي الغريم ريال مدريد.

وفي الموسم الماضي، استأثرت المحاصرة التي فرضها أراوخو على البرازيلي فينيسيوس جونيور باهتمام وسائل الإعلام الإسبانية والعالمية بعدما وصفت طريقة أراوخو في المحاصرة بأنها "كابوس" لمهاجم الريال.

ومنذ صعوده إلى تشكيلة الفريق الأول لنادي برشلونة في 2019، أصبح رونالد أراوخو واحدا من ركائز خط الدفاع في الفريق، وأحد أكثر اللاعبين انتظاما في الأداء.

ولعب المدافع المحوري البالغ من العمر 25 عاما، حتى الآن أكثر من 140 مباراة بقميص برشلونة، سجل خلالها 8 أهداف.

يشار إلى أن رونالد أراوخو الذي ينتهي عقده مع البارسا في يونيو 2026، أثار عديد التكهنات بشأن مستقبله مع النادي خصوصا في ظل تداول تقارير حول رغبة بايرن ميونخ الألماني في الظفر بخدماته في الصيف المقبل.

وفي تصريحات أدلى بها مؤخرا لبعض وسائل الإعلام في إسبانيا، أزاح الدولي الأروغوياني بعض الغموض بخصوص مستقبله مع برشلونة قائلا إنه سعيد بوجوده في النادي في الوقت الراهن، لكنه لا يدري ما الذي سيحدث لاحقا.

وقال أراوخو: "أنا هنا منذ مدة طويلة، أشعر بالراحة ولكني لا أعرف ما قد يحدث لاحقًا، في الوقت الحالي أركز على النجاح في المباريات المقبلة والهامة لبرشلونة".