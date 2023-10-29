تفاعل كبير مع حديث فهد بن نافل وكريستيانو رونالدو (فيديو)

وسبق أن حاول الهلال التعاقد مع رونالدو وسئل فهد بن نافل في سبتمبر 2022 عما إذا تفاوض الهلال مع اللاعب البرتغالي وأجاب: "نعم".

وكتب "‏‏Mohd": "واضح من نظرة كريستيانو رونالدو لسيد المحافل فهد بن نافل تمنيت أن أرتدي شعار نادي الهلال".

أما "الطرقي" فكتب: "رئيس الهلال بن نافل يناظر التاريخ ثم يعانقه".