تفاعل كبير مع حديث فهد بن نافل وكريستيانو رونالدو (فيديو)
تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع حديث فهد بن نافل رئيس نادي الهلال والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر.
والتقطت الكاميرات حديثا بين رونالدو وبن نافل، في النزال التاريخي بين الثنائي تايسون فيوري وفرانسيس نغانو.
ولم يتم الكشف عن الحديث الذي دار بين بن نافل ورونالدو، لكن فيديو الحديث بينهما انتشر على نطاق واسع.
وسبق أن حاول الهلال التعاقد مع رونالدو وسئل فهد بن نافل في سبتمبر 2022 عما إذا تفاوض الهلال مع اللاعب البرتغالي وأجاب: "نعم".
وكتب "Mohd": "واضح من نظرة كريستيانو رونالدو لسيد المحافل فهد بن نافل تمنيت أن أرتدي شعار نادي الهلال".
أما "الطرقي" فكتب: "رئيس الهلال بن نافل يناظر التاريخ ثم يعانقه".
وحاول الهلال تجديد المنافسة بين رونالدو ومنافسه التقليدي ليونيل ميسي وقدم عرضا مغريا للنجم الأرجنتيني لكن الأخير رفض وفضل الانضمام إلى إنتر ميامي في صفقة انتقال حر.
وانضم رونالدو للنصر في يناير الماضي في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده بالتراضي مع مانشستر يونايتد.
ونجح رونالدو في قيادة النصر للتتويج بالبطولة العربية بتسجيله هدفين على الهلال في المباراة النهائية.
ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي ويملك 29 نقطة من 11 مباراة ويتقدم بـ4 نقاط عن النصر الثاني.
ويتصدر كريستيانو رونالدو ترتيب هدافي الدوري السعودي وسجل 11 هدفا، ويتقدم بـ3 أهداف عن زميله أندرسون تاليسكا وألكسندر ميتروفيتش لاعب الهلال.
ومن المقرر أن يلعب الهلال مع النصر يوم الجمعة 1 ديسمبر في الجولة الـ15 من الدوري السعودي للمحترفين.