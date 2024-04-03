ترتيب الدوري السعودي.. قطار الهلال يعبر الأخدود

حقق الهلال فوزًا ثمينًا على حساب نظيره الأخدود بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "المملكة آرينا"، مساء الثلاثاء، ضمن الجولة 26 من الدوري السعودي.

وبلغت سلسلة انتصارات الهلال 31 فوزًا في كل البطولات، منها 19 في الدوري.

وابتعد الهلال في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 74 نقطة، وهو رقم قياسي لم يسبق لأي فريق أن وصله.