ترتيب الدوري السعودي.. قطار الهلال يعبر الأخدود
ابتعد الهلال في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي
حقق الهلال فوزًا ثمينًا على حساب نظيره الأخدود بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "المملكة آرينا"، مساء الثلاثاء، ضمن الجولة 26 من الدوري السعودي.
وبلغت سلسلة انتصارات الهلال 31 فوزًا في كل البطولات، منها 19 في الدوري.
وابتعد الهلال في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 74 نقطة، وهو رقم قياسي لم يسبق لأي فريق أن وصله.
في المقابل، تجمد رصيد الأخدود عند النقطة رقم 24 في المركز الـ15، حيث فشل في تحقيق الفوز للمباراة السادسة على التوالي (5 انتصارات وتعادل).
وسجل ثلاثية "الزعيم" صالح الشهري، ومالكوم، وسالم الدوسري في الدقائق 16، و66، و73 على الترتيب.