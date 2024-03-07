"ملك أوروبا".. تيفو جماهير الريال أمام لايبزيع احتفالا بالذكرى 122

وقبل انطلاق مباراة الإياب، خطف تيفو مشجعو الريال الأضواء عندما تم رفع لافتة عملاقة ظهر فيها النجم الفرنسي السابق للميرينغي زين الدين زيدان الذي توج بدوري أبطال أوروبا مع الريال لاعبا ثم مدربا، كما حمل التيفو عبارة "ملك أوروبا" في إشارة لتصدر فريق العاصمة الإسبانية التتويجات بالألقاب القارية برصيد 14 لقبا بدوري الأبطال ولقبين لكأس الاتحاد الأوروبي و5 ألقاب بلقب السوبر الأوروبي.

وتأسس ريال مدريد في 6 مارس 1902، وأصبح فريقا محترفا في العام 1910، وفرض سيطرته على الكرة الإسبانية والأوروبية والعالمية خاصة في القرن الحادي والعشرين ليصل عدد ألقابه في كل المسابقات إلى ما يقارب 100 لقب.