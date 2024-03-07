"ملك أوروبا".. تيفو جماهير الريال أمام لايبزيع احتفالا بالذكرى 122
صنعت جماهير ريال مدريد الإسباني الفرجة على مدرجات ملعب سانتياغو بيرنابو في مباراة الإياب لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا أمام لايبزيغ، بتيفو مميز ومبهر وذلك احتفاء بالذكرى 122 لتأسيس الفريق.
وقبل انطلاق مباراة الإياب، خطف تيفو مشجعو الريال الأضواء عندما تم رفع لافتة عملاقة ظهر فيها النجم الفرنسي السابق للميرينغي زين الدين زيدان الذي توج بدوري أبطال أوروبا مع الريال لاعبا ثم مدربا، كما حمل التيفو عبارة "ملك أوروبا" في إشارة لتصدر فريق العاصمة الإسبانية التتويجات بالألقاب القارية برصيد 14 لقبا بدوري الأبطال ولقبين لكأس الاتحاد الأوروبي و5 ألقاب بلقب السوبر الأوروبي.
وتأسس ريال مدريد في 6 مارس 1902، وأصبح فريقا محترفا في العام 1910، وفرض سيطرته على الكرة الإسبانية والأوروبية والعالمية خاصة في القرن الحادي والعشرين ليصل عدد ألقابه في كل المسابقات إلى ما يقارب 100 لقب.
ولعب ريال مدريد بالنار لكنه تمكن من الصمود في وجه هجوم رازن بال شبورت لايبزيغ لينتزع التعادل 1-1 في مباراة الإياب بدور 16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم ليبلغ دور الثمانية بفوزه 2-1 في مجموع المباراتين.
ويمكن القول إن لايبزيغ كان الفريق الأفضل وأهدر العديد من الفرص الجيدة لكن ريال مدريد زاد من إيقاعه في الشوط الثاني وقام في النهاية بما يكفي لضمان التأهل للدور التالي على الرغم من إهدار منافسه للعديد من الفرص.
وفي سعيه للحصول على لقب دوري أبطال أوروبا للمرة 15، سجل ريال أول أهدافه عبر تسديدة فينيسيوس جونيور من هجمة مرتدة في الدقيقة 65.
لكن لايبزيغ سجل هدف التعادل بعدها بثلاث دقائق بضربة رأس من ويلي أوربان ليدفع المباراة نحو دقائق أخيرة متوترة تضمنت تسديدة ارتطمت بالعارضة من داني أولمو.