مفاجأة.. رونالدو ساعد الأهلي السعودي في إبرام صفقة مهمة

كشف التركي ميريح ديميرال، مدافع الأهلي السعودي، عن السبب الرئيس في اختياره الانتقال إلى "الراقي" بعقدٍ ممتد حتّى عام 2026، قادمًا من نادي أتالانتا الإيطالي.

وكان ديميرال انضم لنادي أتالانتا في يوليو 2022، قادمًا من نادي يوفنتوس، ومنذ ذلك الحين لعب 70 مباراة، سجّل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها، قبل الانتقال في عام 2023 إلى الأهلي السعودي.

وقال ديميرال في تصريحاته لقناة "TRT Spor" التركية: "تحدثت مع كريستيانو رونالدو، نجم النصر، قبل موافقتي على الانتقال إلى الأهلي، فكان له التأثير الكبير على قراري".

وأضاف: "رونالدو فتح الطريق للجميع، وكما ترون فإن العديد من لاعبي كرة القدم العظماء انضموا بالفعل إلى الدوري السعودي بفضله، وأعتقد أنه سيكون هناك المزيد في المستقبل، فأنا محظوظ بتواجدي بينهم، أنا سعيد جدًّا بتواجدي هنا وأتمنى أن أبقى لفترة طويلة".