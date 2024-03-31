ترتيب الدوري الإنجليزي.. تعادل مانشستر سيتي وآرسنال يبقي ليفربول في الصدارة

ظل ليفربول في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل مانشستر سيتي وآرسنال 0/0 اليوم الأحد في الجولة الـ30 من البريميرليغ.

وفشل لاعبو مانشستر سيتي وآرسنال في استغلال كافة الفرص المتاحة لتنتهي المباراة بينهما على التعادل السلبي على ملعب الاتحاد.

وهذا أول تعادل سلبي بين آرسنال ومانشستر سيتي في مختلف المسابقات منذ تعادلهما سلبيا في أبريل 2010 في الدوري الإنجليزي وكانت المباراة أيضا على ملعب الاتحاد.

يشار إلى أن آخر فوز لآرسنال على مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد في الدوري الإنجليزي يعود إلى يناير 2015.