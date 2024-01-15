وكيل نواف العقيدي يرد على مانشيني
رد جراح الظفيري، وكيل أعمال نواف العقيدي، حارس مرمى النصر، على تصريحات الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، بشأن أسباب استبعاده للحارس من القائمة النهائية في بطولة كأس آسيا 2023.
ويستهل المنتخب السعودي مشواره في البطولة المقامة حاليا في قطر، غدا الثلاثاء، بمواجهة عمان ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم قرغيزستان وتايلاند أيضا.
واستبدل مانشيني يوم السبت الماضي، ثلاثة لاعبين من قائمة الفريق المشاركة في البطولة وهم أيمن يحيى وعباس الحسن للإصابة، بالإضافة للعقيدي الذي تم استدعاء محمد اليامي بدلا منه.
وأبلغ مانشيني مؤتمرا صحفيا: "العقيدي ذهب إلى مدرب الحراس وقال لا أريد البقاء إذا لم أشارك أساسيا، الوقت حساس ولن نضغط عليه ولدينا حراس آخرين، إنها ليست مشكلة كبيرة، أود بقاء اللاعبين الذين يقدرون شعار المنتخب، وليس من يلعبون لأجل أنفسهم".
رد وكيل حارس النصر
من جانبه، كتب الظفيري عبر حسابه على منصة "إكس": "قرأت تصريحات مدرب منتخبنا السعودي وبصفتنا وكلاء الحارس نواف العقيدي فإننا وقبل كل شيء نتمنى التوفيق للمنتخب في مشواره في البطولة، والذي سيبدأ غداً بإذن الله، فالمنتخب يستحق من الجميع الدعم والمؤازرة في هذا الوقت المهم".
وأضاف: "أما عن تصريحات المدرب فإننا نؤكد بأننا نحترم قرارت السيد مانشيني الفنية، ولكن تصريحاته التي خرجت للإعلام لم تكن روايتها مكتملة وفيها حلقة مفقودة، وسيتم إيضاح ذلك في بيان رسمي لاحقاً".
يذكر نه قبل المشاركة في بطولة كأس آسيا، خاض المنتخب السعودي 3 مباريات ودية، تفوق خلالها على لبنان وهونغ كونغ بنتيجتي (1-0) و(2-0) تواليًا، فيما تعادل سلبًا مع المنتخب الفلسطيني.