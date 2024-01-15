وكيل نواف العقيدي يرد على مانشيني

رد جراح الظفيري، وكيل أعمال نواف العقيدي، حارس مرمى النصر، على تصريحات الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، بشأن أسباب استبعاده للحارس من القائمة النهائية في بطولة كأس آسيا 2023.

ويستهل المنتخب السعودي مشواره في البطولة المقامة حاليا في قطر، غدا الثلاثاء، بمواجهة عمان ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم قرغيزستان وتايلاند أيضا.