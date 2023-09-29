بعد تلفظه ضد أوسوريو.. تغريم محمود علاء واستبعاده من مباراة الزمالك وأرتا سولار

وأعلن عبدالواحد السيد مدير الكرة بالزمالك خصم 250 ألف جنيه "ربع مليون جنيه" من مستحقات محمود علاء، بسبب قيامه بتوجيه ألفاظ خارجة للجهاز الفني خلال تدريبات اليوم الجمعة.

كما قرر عبدالواحد السيد استبعاد محمود علاء من التدريبات الجماعية، وإلزامه بخوض تدريبات منفردًا لمدة أسبوعين.

وبناءً على تلك القرارات تم استبعاد محمود علاء من معسكر الزمالك، الذي دخله الفريق في أحد فنادق القاهرة استعدادًا لخوض مباراة أرتا سولار في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.