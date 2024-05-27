الزوراء يحسم كلاسيكو الدوري العراقي بانتصار مثير أمام القوة الجوية (فيديو)

اقتنص الزوراء فوزًا مهمًا على حساب مضيفه القوة الجوية بنتيجة 1-0 ، اليوم الاثنين، في كلاسيكو الدوري العراقي وقمة مباريات الجولة 31 من عمر المسابقة.

سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب حسن عبد الكريم جبار، نجم فريق الزوراء، بتصويبة قوية ورائعة سكنت شباك القوة الجوية في الدقيقة 64.