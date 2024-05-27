الزوراء يحسم كلاسيكو الدوري العراقي بانتصار مثير أمام القوة الجوية (فيديو)
اقتنص الزوراء فوزًا مهمًا على حساب مضيفه القوة الجوية بنتيجة 1-0 ، اليوم الاثنين، في كلاسيكو الدوري العراقي وقمة مباريات الجولة 31 من عمر المسابقة.
سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب حسن عبد الكريم جبار، نجم فريق الزوراء، بتصويبة قوية ورائعة سكنت شباك القوة الجوية في الدقيقة 64.
ووصل الزوراء بهذا الانتصار إلى 60 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب، بفارق 10 نقاط عن الشرطة صاحب الصدارة قبل 7 جولات من النهاية.
ويحتل القوة الجوية المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 66 نقطة، وله مباراة مؤجلة ضد زاخو لن تعيده للصدارة في ظل فارق النقاط الأربع مع الشرطة.
وشهدت المباراة محاولات من جانب لاعبي القوة الجوية للعودة إلى المباراة بعد تقدم الزوراء.
وأنقذ دفاع الزوراء فرصة قريبة للقوة الجوية قبل دقائق من النهاية، باستبسال دفاعي كبير.
وعمت الاحتفالات لاعبي الزوراء والجهاز الفني بمجرد إطلاق الحكم الإماراتي عادل النقبي صافرة نهاية اللقاء.
وظهر لاعبو القوة الجوية في حالة غضب، خاصة أن الفوز على الزوراء كان سيمنح الفريق فرصة اعتلاء القمة حال الفوز باللقاء المؤجل ضد زاخو.