سر ظهور إمام عاشور مع الداعية مصطفى حسني (صورة)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لإمام عاشور، نجم النادي الأهلي، مع الداعية مصطفى حسني، متسائلين عن موعد التقاطها، خاصة أن الفريق الأحمر كان يخوض عدة مباريات الفترة الماضية، كان آخرها أمام البنك الأهلي، مساء الثلاثاء، في الدوري المحلي.
واحتضن ملعب استاد القاهرة الدولي، مباراة فريقي الأهلي والبنك الأهلي ضمن مؤجلات الجولة الـ15 من عمر الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بخسارة الفريق الأحمر، بنتيجة 4-3.
وتم نشر الصورة للمرة الأولى يوم الإثنين الماضي، عن طريق إمام عاشور نفسه عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، من داخل غرفة ملابس الأهلي.
ووفقا للتقارير، فقد جاءت هذه الصورة أثناء زيارة الداعية الإسلامي المعروف مصطفى حسني، للنادي الأهلي، تلبية لرغبة أحمد أبو الوفا، المعد النفسي للفريق الأول، الذي طلب حضوره لجلسة بالنادي، لإلقاء محاضرة خاصة للاعبين حول فضل شهر رمضان المبارك، وأهمية العبادات في الشهر الكريم.
كما نشر طاهر محمد طاهر، لاعب الأهلي، بدوره صورة له مع الداعية مصطفى حسني.
وتجمد رصيد الأهلي عند 17 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري، من خوض ثماني مباريات بالمسابقة، حتى الآن.
أما البنك الأهلي فرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع عشر من 16 مباراة خاضها الفريق.