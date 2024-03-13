سر ظهور إمام عاشور مع الداعية مصطفى حسني (صورة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لإمام عاشور، نجم النادي الأهلي، مع الداعية مصطفى حسني، متسائلين عن موعد التقاطها، خاصة أن الفريق الأحمر كان يخوض عدة مباريات الفترة الماضية، كان آخرها أمام البنك الأهلي، مساء الثلاثاء، في الدوري المحلي.

واحتضن ملعب استاد القاهرة الدولي، مباراة فريقي الأهلي والبنك الأهلي ضمن مؤجلات الجولة الـ15 من عمر الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بخسارة الفريق الأحمر، بنتيجة 4-3.

وتم نشر الصورة للمرة الأولى يوم الإثنين الماضي، عن طريق إمام عاشور نفسه عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، من داخل غرفة ملابس الأهلي.