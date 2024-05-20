مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
يخرج يوفنتوس لمواجهة قوية أمام مضيفه بولونيا اليوم الاثنين في قمة مواجهات الجولة 37 وقبل الأخيرة للدوري الإيطالي.
وتنطلق منافسات الجولة 24 لدوري أدنوك الإماراتي بمواجهات مثيرة على رأسها لقاء الوحدة والعين.
وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة:
الدوري الإيطالي
بولونيا – يوفنتوس – 9:45 مساءً – AD SPORTS PREMUIM 1
الدوري الإماراتي
الجزيرة – الإمارات – 5:10 مساءً – أبو ظبي الرياضية HD1
الوحدة – العين – 8:00 مساءً – أبو ظبي الرياضية HD1