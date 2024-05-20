مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يخرج يوفنتوس لمواجهة قوية أمام مضيفه بولونيا اليوم الاثنين في قمة مواجهات الجولة 37 وقبل الأخيرة للدوري الإيطالي.

وتنطلق منافسات الجولة 24 لدوري أدنوك الإماراتي بمواجهات مثيرة على رأسها لقاء الوحدة والعين.