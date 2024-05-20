عين أصابته.. أغرب تعليق على فرص رونالدو الضائعة

خرج أحد نجوم النصر السابقين بتعليق غريب حول ظاهرة إهدار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للفرص في المباراة الأخيرة ضد الهلال في دوري روشن السعودي.

وتعادل النصر مع ضيفه الهلال بنتيجة 1-1 مساء الجمعة الماضي على ملعب (الأول بارك) بالجولة 32 لدوري روشن.

وأهدر رونالدو 4 أهداف محققة في مباراة الهلال ولم يهز الشباك ما أثار دهشة جماهير فريقه بسبب سهولة الفرص التي أهدرها أحد أساطير الساحرة المستديرة عبر التاريخ.