عين أصابته.. أغرب تعليق على فرص رونالدو الضائعة
خرج أحد نجوم النصر السابقين بتعليق غريب حول ظاهرة إهدار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للفرص في المباراة الأخيرة ضد الهلال في دوري روشن السعودي.
وتعادل النصر مع ضيفه الهلال بنتيجة 1-1 مساء الجمعة الماضي على ملعب (الأول بارك) بالجولة 32 لدوري روشن.
وأهدر رونالدو 4 أهداف محققة في مباراة الهلال ولم يهز الشباك ما أثار دهشة جماهير فريقه بسبب سهولة الفرص التي أهدرها أحد أساطير الساحرة المستديرة عبر التاريخ.
وقال هاشم سرور نجم النصر السابق عبر منصة X:" أهداف أضاعها رونالدو ما تضيع وأجزم بانها لم تحصل له طوال مشواره كلاعب".
وأضاف:" أتمنى من الله ألا تكون عين أصابت رونالدو ممن لا يذكرون الله عندما يتكلمون عنه".
وسجل كريستيانو رونالدو 33 هدفًا في دوري روشن السعودي خلال الموسم الحالي الذي شهد مشاركته في 29 مباراة بواقع 2484 دقيقة.
وصنع رونالدو صاحب الـ39 عامًا خلال مشوار الدوري بالموسم الحالي 11 هدفًا لزملائه.
وصام رونالدو عن زيارة شباك الهلال في مباراتي الفريقين بالدوري هذا الموسم.
وانضم رونالدو إلى النصر في يناير 2023 بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وساهم النجم البرتغالي منذ انضمامه للنصر في تحقيق لقب بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال في صيف 2023.
اللافت أن هاشم سرور لاعب النصر السابق طالب إدارة ناديه بتشغيل آيات القرآن الكريم خلال التدريبات بسبب كثرة الإصابات داخل الفريق في وقت سابق من الموسم.