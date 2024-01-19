أول تشخيص لإصابة محمد صلاح بعد تغييره أمام غانا (فيديو)
تعرَّض محمد صلاح، قائد المنتخب المصري، للإصابة خلال مباراة فريق بلاده أمام غانا، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.
وسقط محمد صلاح، على أرضية الملعب في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من المباراة، دون أي تدخل من لاعبي غانا.
واشتكى صلاح من الإصابة في العضلة الخلفية للقدم اليسرى، وطلب الخروج من الملعب.
وقرَّر البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، خروج محمد صلاح، بسبب عدم قدرته على استكمال المباراة، والدفع بمصطفى فتحي، بدلاً منه.
وقالت صحيفة "ذا أتليتيك" البريطانية إن صلاح أُصيب في أوتار الركبة، والتي تختلف في درجاتها.
وتواصلت الأنباء السيئة لمنتخب مصر، إذ تلقت شباكه هدفًا من تسديدة قوية من حدود منطقة الجزاء أطلقها محمد قدوس لينتهي الشوط الأول 1-صفر لصالح غانا.
وكان المنتخب المصري قد تعادل 2-2 مع موزامبيق في مستهل مشوار الفريقين في البطولة المقامة في ساحل العاج، بينما خسر منتخب غانا 2-1 أمام الرأس الأخضر في مباراته الأولى.
يذكر أن محمد صلاح قد انفعل، في وقت سابق من المباراة، على الجابوني بيير أتشو حكم اللقاء.
وفي الدقيقة 20 قام مدافع غانا بتدخل قوي مع عمر مرموش، ثم اصطدم زميله بمحمد صلاح، ولكن الحكم بيير أتشو قرر احتساب ضربة حرة ضد المنتخب المصري.
وانفعل محمد صلاح بشدة على الحكم ودخل في مشادة كلامية معه، وطالبه باحتساب ركلة جزاء بدلاً من ضربة حرة ضد منتخب بلاده.
وقام الحكم بتحذير محمد صلاح من تكرار انفعاله، وطالبه بالهدوء.