أول تشخيص لإصابة محمد صلاح بعد تغييره أمام غانا (فيديو)

وسقط محمد صلاح، على أرضية الملعب في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من المباراة، دون أي تدخل من لاعبي غانا.

واشتكى صلاح من الإصابة في العضلة الخلفية للقدم اليسرى، وطلب الخروج من الملعب.

وقرَّر البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، خروج محمد صلاح، بسبب عدم قدرته على استكمال المباراة، والدفع بمصطفى فتحي، بدلاً منه.

وقالت صحيفة "ذا أتليتيك" البريطانية إن صلاح أُصيب في أوتار الركبة، والتي تختلف في درجاتها.