المدعي العام يطالب بسجن أنشيلوتي 5 سنوات

وقالت صحيفة "ريليفو"، اليوم الأربعاء: "مدرب ريال مدريد، متهم بالاحتيال على مصلحة الضرائب بأكثر من مليون يورو في عامي 2014 (386.361 يورو) و2015 (675.718 يورو) خلال فترته الأولى كمدرب للفريق (2013-2015)".

وأضاف التقرير: "وفقا للائحة الاتهام، فإن المدرب الإيطالي، على الرغم من ذكر وضعه كمقيم في إسبانيا لأغراض ضريبية، وذكر أن محل إقامته كان في مدريد، لم يُدرج في إقراراته الضريبية سوى أجور العمل الشخصي التي تلقاها من ريال مدريد، وتجاهل الأرباح المتعلقة باستغلال حقوق صورته التي تنازل عنها لكيانات أخرى".