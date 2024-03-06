المدعي العام يطالب بسجن أنشيلوتي 5 سنوات
طالب مكتب المدعي العام الإسباني بالسجن لمدة 5 سنوات للإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، بتهمة الاحتيال بقيمة مليون يورو في عامي 2014 و2015.
وكانت صحف كشفت أخيرا خضوع أنشيلوتي لمحاكمة بسبب تهمة التهرب الضريبي تعود إلى عام 2014 خلال الولاية الأولى له مع الميرنغي، بعد إخفاقه في الإعلان عن الدخل من حقوق الصورة.
وقالت صحيفة "ريليفو"، اليوم الأربعاء: "مدرب ريال مدريد، متهم بالاحتيال على مصلحة الضرائب بأكثر من مليون يورو في عامي 2014 (386.361 يورو) و2015 (675.718 يورو) خلال فترته الأولى كمدرب للفريق (2013-2015)".
وأضاف التقرير: "وفقا للائحة الاتهام، فإن المدرب الإيطالي، على الرغم من ذكر وضعه كمقيم في إسبانيا لأغراض ضريبية، وذكر أن محل إقامته كان في مدريد، لم يُدرج في إقراراته الضريبية سوى أجور العمل الشخصي التي تلقاها من ريال مدريد، وتجاهل الأرباح المتعلقة باستغلال حقوق صورته التي تنازل عنها لكيانات أخرى".