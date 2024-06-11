الموعد والقنوات الناقلة لمباراة اليابان وسوريا
يحل المنتخب السوري ضيفًا على منتخب اليابان، اليوم الثلاثاء، في الجولة السادسة والأخيرة من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وستكون مباراة اليوم حاسمة في مشوار المنتخب السوري، والذي تعرض لخسارة قاسية في الجولة الماضية أمام منتخب كوريا الشمالية بهدف في اللحظات الأخيرة.
وأوقفت الهزيمة رصيد منتخب سوريا عند 7 نقاط، ليحتل المركز الثاني بالمجموعة الثانية.
ويتصدر منتخب اليابان مستضيف المباراة ترتيب المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة بـ15 نقطة.
فيما يحتل منتخب كوريا الشمالية المركز الثالث بـ6 نقاط.
ويحتاج منتخب سوريا إلى تحقيق الفوز على اليابان، من أجل الصعود إلى الدور الثالث في تصفيات كأس العالم والتأهل إلى كأس آسيا.
موعد مباراة سوريا واليابان
تنطلق صافرة المباراة اليوم الثلاثاء الساعة 01:15 بتوقيت سوريا والسعودية، 02:15 بتوقيت الإمارات، على ملعب ستاد أيدون بيس وينغ في مدينة هيروشيما اليابانية.
القنوات الناقلة لمباراة سوريا واليابان
قناة "الكاس 2" المتاحة مجانًا للجماهير العربية من المحيط للخليج.