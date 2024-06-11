الموعد والقنوات الناقلة لمباراة اليابان وسوريا

وستكون مباراة اليوم حاسمة في مشوار المنتخب السوري، والذي تعرض لخسارة قاسية في الجولة الماضية أمام منتخب كوريا الشمالية بهدف في اللحظات الأخيرة.

وأوقفت الهزيمة رصيد منتخب سوريا عند 7 نقاط، ليحتل المركز الثاني بالمجموعة الثانية.

ويتصدر منتخب اليابان مستضيف المباراة ترتيب المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة بـ15 نقطة.

فيما يحتل منتخب كوريا الشمالية المركز الثالث بـ6 نقاط.

ويحتاج منتخب سوريا إلى تحقيق الفوز على اليابان، من أجل الصعود إلى الدور الثالث في تصفيات كأس العالم والتأهل إلى كأس آسيا.