"فضيحة كبرى".. نجم بايرن ميونخ يهاجم حكم مباراة ريال مدريد

تعرض البولندي سيمون مارسينياك حكم مباراة قمة ريال مدريد وبايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ومساعديه إلى انتقادات لاذعة من قبل لاعبي ومدرب الفريق البافاري الذين اعتبروا أن التحكيم ارتكب "فضيحة كبرى" في أمسية الأربعاء وضعت فريقهم خارج المنافسة على لقب أمجد الكؤوس الأوروبية للأندية.

ووصف المدافع الهولندي لبايرن ماتيس دي ليخت أداء الحكم البولندي، مارسينياك، بأنه "فضيحة" وذلك في تصريحات ما بعد المباراة.

وقال دي ليخت: "كان ينبغي عليه (الحكم) عدم إطلاق صافرته قبل التأكد من حالة التسلل عندما سجل فريقنا هدفاً في الوقت المحتسب بدلاً عن الضائع، إنه أمر مخجل وقاس وفضيحة تحكيمية، أرى الأمر غير معقول بتاتا."

وتابع المدافع الهولندي: "لدينا قاعدة بأن تستمر باللعب حين يكون هناك شبهة بتسلل. لا أفهم ذلك. إنها قاعدة واضحة، قال لنا الحكم فيما بعد "أنا آسف"، لا أريد أن أقول إنه دائماً خطأ الحكم حين يكون الأمر متعلّقاً بريال مدريد، لكن هذا القرار صنع الفارق اليوم".