موقف ريال مدريد من رحيل نجل أنشيلوتي
حسم ريال مدريد موقفه النهائي من رحيل دافيد أنشيلوتي نجل المدير الفني للعملاق الإسباني.
ويستعد ريال مدريد لخوض اللقاء النهائي لدوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل أمام بوروسيا دورتموند الألماني على ملعب (ويمبلي) بالعاصمة البريطانية لندن.
وكشف الصحفي الإسباني ماريو كورتيخانا عبر حسابه بموقع X عن تلقي دافيد عرضًا للرحيل عن منصبه كمساعد لوالده كارلو أنشيلوتي المدير الفني للريال.
وأشار إلى أن فريق ستاد ريمس الفرنسي وضع نجل أنشيلوتي على رأس القائمة المختصرة للمدربين المرشحين لتولي قيادته في الموسم المقبل.
وأنهى ريمس الدوري الفرنسي في الموسم المنقضي محتلًا المركز التاسع برصيد 47 نقطة.
وتولى تدريب الفريق الفرنسي مدير فني مؤقت قبل نهاية الموسم وهو المالي سامبا دياوارا.
ولعب دافيد أنشيلوتي صاحب الـ34 عامًا في ناشئي ميلان الإيطالي قبل رحيله بورغومانيرو الإيطالي ثم اعتزاله واتجاهه للتدريب.
وعمل دافيد مساعدًا لوالده كمعد بدني في باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني قبل أن يحصل على الرخص التدريبية وينضم كمدرب مساعد لوالده في بايرن ميونخ الألماني ثم نابولي الإيطالي وإيفرتون الإنجليزي وريال مدريد في الولاية الحالية.