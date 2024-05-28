موقف ريال مدريد من رحيل نجل أنشيلوتي

ولعب دافيد أنشيلوتي صاحب الـ34 عامًا في ناشئي ميلان الإيطالي قبل رحيله بورغومانيرو الإيطالي ثم اعتزاله واتجاهه للتدريب.

وعمل دافيد مساعدًا لوالده كمعد بدني في باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني قبل أن يحصل على الرخص التدريبية وينضم كمدرب مساعد لوالده في بايرن ميونخ الألماني ثم نابولي الإيطالي وإيفرتون الإنجليزي وريال مدريد في الولاية الحالية.