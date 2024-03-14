أكبر فوز في مسيرتها.. نافارو تصعق سبالينكا

صعقت الأمريكية إيما نافارو منافستها أرينا سبالينكا المصنفة الثانية عالميا 6-3 و3-6 و6-2 أمس الأربعاء لتحقق أكبر فوز في مسيرتها وتبلغ دور الثمانية من بطولة إنديان ويلز للتنس للمرة الأولى في تاريخها، بينما احتفلت كوكو جوف بعيد ميلادها بالتقدم بسهولة في البطولة.

وسيطرت نافارو على ضربات إرسال سبالينكا القوية، واستغلت أربع فرص من خمس حصلت عليها لكسر الإرسال، لتهزم اللاعبة الفائزة ببطولة أستراليا المفتوحة مرتين، في أجواء عاصفة.

وانتزعت نافارو المجموعة الأولى قبل أن ترفع سبالينكا مستواها في المجموعة الثانية لتدفع المباراة نحو مجموعة حاسمة.

وحافظت نافارو، التي اتسم أداؤها بالاتساق، على هدوئها في المجموعة الأخيرة وتفادت نقطة لكسر إرسالها وأرسلت ضربة أمامية ناجحة لتحافظ على إرسالها بشكل حاسم وتتقدم 4-1.

ونجحت نافارو، المصنفة 23 في البطولة، في كسر إرسال لاعبة روسيا البيضاء القوية للمرة الرابعة لتقتنص نقطة حسم المباراة، وتضرب موعدا مع اليونانية ماريا ساكاري المصنفة التاسعة في دور الثمانية.

وتغلبت سكاري، وصيفة بطلة 2022، على الفرنسية ديان باري 6-2 و3-6 و6-3.

وقامت نافارو، المعروفة بكتم عواطفها بداخلها، بالتلويح بقبضتها بعد فوزها بالمباراة أمام الجمهور المساند لها في الملعب رقم واحد.

وأبلغت الصحفيين "من غير الطبيعي بالنسبة لي أن أكون في دائرة الضوء وألعب في ملعب كهذا مع وجود عدد كبير من المشجعين و(كاميرات) التلفزيون والأنظار التي تتجه صوبي. إنها ليست طريقتي الطبيعية.

"لكن شعرت بالتأكيد أنني أصبحت مرتاحة وشعرت أنني على طبيعتي حتى لو كان هناك عدد كبير من الناس يشاهدونني".

وقالت مبتسمة "أعتقد أيضا أن هذه كانت المرة الثانية أو الثالثة على الإطلاق التي أقوم فيها بالاحتفال بالتلويح بقبضتي. إذا كان الأمر غريبا بعض الشيء، اعذروني".

وستدخل نافارو بهذا الفوز قائمة أول 20 لاعبة في التصنيف العالمي للمرة الأولى بعد البطولة وأشادت سبالينكا، التي فازت بلقبها الثاني في البطولات الأربع الكبرى في ملبورن بارك في يناير كانون الثاني الماضي، بمنافستها.

وقالت سبالينكا للصحفيين "إمكاناتها رائعة حقا. أعتقد أن هناك فرصة لتكون ضمن أفضل 10 لاعبات في العالم".

وسيطرت جوف على أداء منافستها إليسه ميرتنز لتفوز عليها 6-صفر و6-2 في يوم عيد ميلادها العشرين وتحجز مكانها في دور الثمانية.

وقدمت اللاعبة الأمريكية أفضل أداء لها في البطولة حتى الآن، إذ أرسلت ضربات إرسال جيدة ودخلت الملعب لتتفوق على البلجيكية المصنفة 24 في البطولة.

ولم تتمكن ميرتنز من الاستفادة من فوزها على نعومي أوساكا في الدور السابق؛ إذ حققت أربع ضربات حاسمة فقط مقابل 21 خطأ سهلا في مباراة استمرت ما يزيد قليلا على ساعة.

وأصبح مسار جوف، المصنفة الثالثة، في القرعة أسهل بعد خسارة سبالينكا وستواجه الصينية يوان يو غير المصنفة التي عوضت تأخرها بمجموعة لتتغلب على المصنفة 11 الروسية داريا كاساتكينا 4-6 و6-4 و6-3.

وصعقت يوان، التي حصدت أول ألقابها في بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات في تكساس هذا الشهر، مواطنتها الصينية تشينغ قينوين وصيفة بطلة أستراليا المفتوحة في الدور الثاني، وتتطلع لمواصلة انتصاراتها وتمديد مسيرتها المظفرة إلى تسع مباريات متتالية.