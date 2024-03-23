الجزائر تحقق أول فوز تحت قيادة بيتكوفيتش على حساب بوليفيا

افتتح أمين غويري التسجيل لمنتخب الجزائر في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول، في المباراة التي أقيمت على ملعب نيلسون مانديلا.

وتعادل كارميلو ألجاراناز أرنيز للمنتخب البوليفي في الدقيقة 47.

وأضاف المنتخب البوليفي الهدف الثاني، في الدقيقة 70 عن طريق "خوسيه ساجريدو" قبل أن يعدل المنتخب الجزائري النتيجة في الدقيقة 79 عن طريق ياسين بنزية.

واختتم عيسى ماندي الأهداف في الدقيقة 94 للمنتخب الجزائري، ليمنحه الفوز على ضيفه البوليفي في المباراة التي تقام ضمن سلسلة فيفا.