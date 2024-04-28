مراسل تلفزيوني يثير فضول رونالدو بهذه الجملة (فيديو)

أثار مراسل تلفزيوني فضول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدّاف النصر بعد الفوز على الخليج في الدوري السعودي.

وعاد رونالدو للعب مع النصر وشارك أساسيًا أمام الخليج في الدوري السعودي، أمس السبت، ولعب جميع دقائق المباراة لكنه لم يسجل.

وغاب رونالدو عن فوز النصر 3/1 على الفيحاء في الدوري السعودي لطرد النجم البرتغالي أمام الهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي بسبب ضرب علي البليهي.

وبعد مباراة النصر والخليج فاجأ مراسل تلفزيوني رونالدو بسؤال باللغة الإسبانية.

وسأل المراسل التلفزيوني سعد السبيعي النجم البرتغالي بالإسبانية: "كيف كانت المباراة؟"، وفي البداية ضحك رونالدو ثم طلب منه تكرار السؤال ثم أجاب: "كانت مباراة جيدة وفزنا".