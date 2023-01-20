تصريحات نارية لبيب غوارديولا بعد فوز مانشستر سيتي على توتنهام

انقلب بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي على لاعبيه بعد افتقارهم للحماس، وقال إن الجماهير كانت "صامتة" في احتجاج استثنائي رغم الانتفاضة الرائعة والفوز 4-2 على توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز أمس الخميس.

وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول متأخرا 2-صفر باستاد الاتحاد، وبدا في طريقه للهزيمة الثانية على التوالي في الدوري لأول مرة منذ 2018، لكنه انتفض في الشوط الثاني ليفوز بفضل ثنائية رياض محرز وهدفي خوليان ألفاريز وإرلينغ هالاند.