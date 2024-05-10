حارس لاتسيو يصدم الاتحاد السعودي

رفض إيفان بروفيديل، حارس مرمى نادي لاتسيو الإيطالي، عرضاً من نادي الاتحاد السعودي للانضمام إليه بداية من الموسم المقبل، وفق ما أوردته تقارير إيطالية.

وبحسب ما نشرته صحيفة "كورييري ديل سبورت" المحلية، فإن الحارس الإيطالى بروفيديل رفض عرضاً من نادي الاتحاد السعودي، الذي أبدى رغبته في التعاقد معه لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن أحد وسطاء نادي الاتحاد تواصل خلال الأيام الماضية مع الحارس الإيطالي، ولكن من دون جدوى؛ إذ رفض الحارس البالغ من العمر 30 عاما العرض السعودي.

وأكد بروفيديل، الذي يوجد ضمن اهتمامات عدة أندية إنجليزية وإيطالية وسعودية، كما قالت تقارير إنه محل متابعة من أستون فيلا الإنجليزي، أنه لا توجد مفاوضات رسمية مع الأخير، مضيفا أنه يرغب في الاستمرار واللعب مع لاتسيو الموسم المقبل.