جدل حول غياب طارق التائب عن افتتاح ملعب طرابلس الدولي

وحضر الآلاف من الجماهير إلى ملعب طرابلس الدولي منذ ساعات الصباح، وقد أعلنت اللجنة المنظمة للحفل نفاد جميع التذاكر مبكرا.

وجاء افتتاح ملعب طرابلس الدولي بعد إغلاق دام عامين بسبب إعادة الصيانة.

ونشر طارق التائب مقطع فيديو قال فيه، إنه سيغيب عن حفل الافتتاح، وأشار إلى أنه لم يتلقّ دعوة للمشاركة في الحفل.

وتردد أن جهاد المنتصر لاعب ليبيا السابق هو من استبعد طارق التائب لكن الأول رد: "علاقتي بالتائب جيدة ولا علاقة لي باستدعاء اللاعبين من عدمه لمباراة ملعب طرابلس ولست من منظمي هذا الحدث".

وأضاف: "كان هناك خلاف في السابق بيننا، ولكن علاقتنا عادت جيدة منذ فترة، وأنا مع ضرورة استدعاء التائب وكل من حمل قميص منتخبنا".

وتابع المنتصر: "وُجهت لي دعوة حضور من اللجنة المنظمة، ولا علاقة لي باستدعاء أي لاعب محلي أو أجنبي".