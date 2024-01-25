منتخب البحرين يهزم الأردن ويتأهل لدور الـ16 في كأس آسيا (فيديو)

ويملك منتخب البحرين 6 نقاط بفارق نقطة عن منتخب كوريا الجنوبية الثاني.

في حين تراجع منتخب الأردن إلى المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

وسيضطر منتخب الأردن إلى الانتظار حتى نهاية الدور الأول لمعرفة مصيره بين فرق المركز الثالث.

وهذه المشاركة السابعة للبحرين في كأس آسيا ولم يسبق له الفوز باللقب.

في حين يشارك منتخب الأردن في كأس آسيا للمرة الخامسة ولم يسبق له الفوز باللقب أيضًا.

وتعادل منتخب كوريا الجنوبية 3/3 مع ماليزيا سجلها جيونغ وو يونغ وكانغ إن لي وهيونغ مين سون في الدقائق 21 و83 و90+4.

في حين سجل لماليزيا محمد فيصل عبدالحليم وعارف أيمن في الدقيقتين 51 و61 وروميل موراليس في الدقيقة 90+15.