احتفال لاعبو آرسنال بصورة مع "ساعة ضخمة" يثير الجدل (شاهد)
احتفل نجوم آرسنال بالفوز بثلاثية نظيفة على فولهام يوم الأحد من خلال الوقوف بساعة عملاقة في غرفة خلع الملابس مما أثار الكثير من الجدل بين جماهير النادي اللندني.
واستعاد آرسنال فارق النقاط الخمس في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه على فولهام، ليواصل سعيه نحو حصد اللقب الغائب عن خزائنه منذ 2004.
وسجل المدافع البرازيلي غابرييل الهدف الأول، قبل أن يسجل غابرييل مارتينيلي والقائد مارتن أوديغارد في الشوط الأول، ليصبح أول فريق يحقق خمسة انتصارات متتالية في مباريات قمة لندنية خارج أرضه دون أن تهتز شباكه.
ودخل آرسنال المباراة متصدرا بفارق نقطتين بعدما فاز مانشستر سيتي حامل اللقب 1-صفر على كريستال بالاس يوم السبت، وقبل 11 جولة على النهاية.
وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن جماهير النادي اللندني حاولوا فك شفرة الساعة الضخمة التي حملها لاعبو آرسنال في غرفة خلع الملابس.
إذ بدا اللاعبون سعداء وهم يحملون ساعة ضخمة يشير عقربها الصغير إلى الرقم 2 والكبير إلى رقم 11 في لغز غامض حاولت الجماهير حله.
ومن الغريب أن الساعة العملاقة احتلت مركز الصدارة في الصورة، تاركة الكثيرين في حيرة، لكن جماهير آرسنال يعتقدون أنها رسالة لها مغزى.
ويعتقد المشجعون أنه كان رمزًا لـ "11 مباراة على نهاية الموسم" ، حيث لعب آرسنال حتى الآن 27 مباراة من أصل 38 مباراة، فيما اعتقد مشجع اخر أن الساعة تشير إلى "11 مباراة وشهران على نهاية الموسم والفوز باللقب".
وصرح أحد المشجعين الاخرين "هذا جنون غامض"، بينما قال اخر: "يا لها من عقلية"، وأضاف آخر: "فريقي حتى النهاية".
وعلق المصري محمد النني لاعب وسط آرسنال على الصورة عبر حسابه على تويتر قائلا "يا له من فريق.. أحبكم كلكم يارفاق".
ويغيب النني البالغ عمره 30 عاما عن تشكيلة الفريق بعد خضوعه لجراحة في ركبته اليمنى في يناير/كانون الثاني الماضي ولا يشارك مع الفريق حاليا.
وأصبح آرسنال خامس فريق في تاريخ الدوري الممتاز يحصل على 50 نقطة من أول 19 جولة مما يجعله الأقرب للفوز بلقب المسابقة لأول مرة منذ 2004.