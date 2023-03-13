احتفال لاعبو آرسنال بصورة مع "ساعة ضخمة" يثير الجدل (شاهد)

واستعاد آرسنال فارق النقاط الخمس في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه على فولهام، ليواصل سعيه نحو حصد اللقب الغائب عن خزائنه منذ 2004.

وسجل المدافع البرازيلي غابرييل الهدف الأول، قبل أن يسجل غابرييل مارتينيلي والقائد مارتن أوديغارد في الشوط الأول، ليصبح أول فريق يحقق خمسة انتصارات متتالية في مباريات قمة لندنية خارج أرضه دون أن تهتز شباكه.

ودخل آرسنال المباراة متصدرا بفارق نقطتين بعدما فاز مانشستر سيتي حامل اللقب 1-صفر على كريستال بالاس يوم السبت، وقبل 11 جولة على النهاية.