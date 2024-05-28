فليك يصل إلى كتالونيا لتوقيع عقود تدريب برشلونة (فيديو)
وصل الألماني هانزي فليك إلى إقليم كتالونيا ظهر اليوم الثلاثاء، تمهيدًا لتوقيع عقود تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، خلفًا لتشافي هيرنانديز.
وودّع برشلونة مدربه تشافي هيرنانديز بنهاية مباراة إشبيلية، يوم الأحد الماضي، في ختام الدوري الإسباني.
وأعلن برشلونة رحيل تشافي بعد موسم مخيب للآمال لم يحقق خلاله الفريق الكتالوني أي ألقاب.
فليك وصل الثلاثاء إلى برشلونة، حيث التقطت عدسات المصورين فليك وهو يصل إلى أحد فنادق برشلونة تمهيدًا لتوقيع العقود، وتولي تدريب الفريق الكتالوني.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن فليك سيوقع عقود تدريب الفريق الكتالوني بشكل رسمي غدًا الأربعاء.
كما أن العقد الجديد للمدرب الألماني سينتهي على الأرجح في صيف 2026.
وخاض هانزي فليك مسيرة تدريبية طويلة منذ عام 1996 بتولي قيادة بامينتال الألماني، قبل قيادة هوفنهايم في الفترة بين 2000 إلى 2005.
وعمل فليك مساعدًا للإيطالي غيوفاني تراباتوني في تدريب رد بول سالزبورغ النمساوي عام 2006، قبل أن يعمل مساعدًا لمواطنه يواخيم لوف في المنتخب الألماني في الفترة بين 2006 إلى 2014.
وقاد فليك فريق بايرن ميونخ الألماني في الفترة بين 2019 إلى 2021، ثم تولى قيادة المنتخب الألماني في كأس العالم الأخيرة.