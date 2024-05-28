فليك يصل إلى كتالونيا لتوقيع عقود تدريب برشلونة (فيديو)

وودّع برشلونة مدربه تشافي هيرنانديز بنهاية مباراة إشبيلية، يوم الأحد الماضي، في ختام الدوري الإسباني.

وأعلن برشلونة رحيل تشافي بعد موسم مخيب للآمال لم يحقق خلاله الفريق الكتالوني أي ألقاب.

فليك وصل الثلاثاء إلى برشلونة، حيث التقطت عدسات المصورين فليك وهو يصل إلى أحد فنادق برشلونة تمهيدًا لتوقيع العقود، وتولي تدريب الفريق الكتالوني.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن فليك سيوقع عقود تدريب الفريق الكتالوني بشكل رسمي غدًا الأربعاء.

كما أن العقد الجديد للمدرب الألماني سينتهي على الأرجح في صيف 2026.