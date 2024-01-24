14 من 16.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي كأس آسيا

شارف الدور الأول من كأس آسيا 2023 على النهاية، بعدما انتهت الجولات الثلاث في المجموعات الأولى والثانية والثالثة والرابعة.

ويشارك في كأس آسيا 24 منتخبًا وزعت على 6 مجموعات، يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، وستكون هناك فرصة لأربعة منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الست للانضمام إلى المنتخبات الـ 16 المتأهلة.

وتستكمل مباريات الجولة الثالثة بمواجهة ماليزيا وكوريا الجنوبية، والأردن مع البحرين، في المجموعة الخامسة، غدا الخميس، كما يلعب منتخب السعودية مع تايلاند، وعمان مع قيرغيزستان في المجموعة السادسة.