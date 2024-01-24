14 من 16.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي كأس آسيا
شارف الدور الأول من كأس آسيا 2023 على النهاية، بعدما انتهت الجولات الثلاث في المجموعات الأولى والثانية والثالثة والرابعة.
ويشارك في كأس آسيا 24 منتخبًا وزعت على 6 مجموعات، يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، وستكون هناك فرصة لأربعة منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الست للانضمام إلى المنتخبات الـ 16 المتأهلة.
وتستكمل مباريات الجولة الثالثة بمواجهة ماليزيا وكوريا الجنوبية، والأردن مع البحرين، في المجموعة الخامسة، غدا الخميس، كما يلعب منتخب السعودية مع تايلاند، وعمان مع قيرغيزستان في المجموعة السادسة.
وحتى الآن ضمن 14 منتخبا من أصل 16 التأهل إلى دور ثمن النهائي.
ويتبقى مقعدان فقط في دور الـ16 يتنافس عليها 4 منتخبات، هي: عمان والبحرين وإندونيسيا وقيرغيزستان.
وعن المجموعة الأولى، تأهل منتخبا قطر وطاجيكستان، في حين تأهل منتخبا أستراليا وأوزبكستان عن المجموعة الثانية.
وتأهل منتخبا إيران والإمارات عن المجموعة الثالثة، والعراق واليابان عن المجموعة الرابعة.
وتأهل منتخبا الأردن وكوريا الجنوبية عن المجموعة الخامسة، والسعودية وتايلاند عن المجموعة السادسة.
وتقام مباريات دور الـ16 أيام 28 و29 و30 و31 يناير.
وحتى الآن، تأكدت مواجهتا العراق مع إيران والإمارات مع طاجيكستان في دور الـ16.
يشار إلى أن منتخب اليابان هو الأكثر تتويجا بكأس آسيا برصيد 4 ألقاب، مقابل 3 ألقاب لكل من السعودية وإيران، ولقبين لكوريا الجنوبية، ولقب لكل من قطر وأستراليا والعراق والكويت.