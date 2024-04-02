إنتر يقترب من التتويج بلقب الدوري الإيطالي

واصل إنتر ميلان المُحلق في صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم سعيه الحثيث لتحقيق اللقب هذا الموسم بفضل هدف مبكر من فيدريكو ديماركو وآخر قبل النهاية من أليكسيس سانشيز ليؤمن الفوز 2-صفر على ضيفه إمبولي اليوم الاثنين.

ويتصدر إنتر ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 79 نقطة متفوقا بفارق 14 نقطة عن غريمه المحلي ميلان ثاني الترتيب مع تبقي ثماني جولات حتى نهاية الموسم، فيما تجمد رصيد إمبولي عند 25 نقطة في المركز 18.

ودفعت الهزيمة إمبولي نحو منطقة الهبوط، متساويا في النقاط مع فروزينوني صاحب المركز 17 ومتفوقا بفارق نقطة واحدة فقط عن ساسولو في المركز 19.