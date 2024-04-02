إنتر يقترب من التتويج بلقب الدوري الإيطالي
واصل إنتر ميلان المُحلق في صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم سعيه الحثيث لتحقيق اللقب هذا الموسم بفضل هدف مبكر من فيدريكو ديماركو وآخر قبل النهاية من أليكسيس سانشيز ليؤمن الفوز 2-صفر على ضيفه إمبولي اليوم الاثنين.
ويتصدر إنتر ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 79 نقطة متفوقا بفارق 14 نقطة عن غريمه المحلي ميلان ثاني الترتيب مع تبقي ثماني جولات حتى نهاية الموسم، فيما تجمد رصيد إمبولي عند 25 نقطة في المركز 18.
ودفعت الهزيمة إمبولي نحو منطقة الهبوط، متساويا في النقاط مع فروزينوني صاحب المركز 17 ومتفوقا بفارق نقطة واحدة فقط عن ساسولو في المركز 19.
وافتتح ديماركو التسجيل بعد ست دقائق من صفارة البداية حين سدد كرة قوية بالقدم اليسرى في الزاوية السفلى من المرمى من على حافة المنطقة.
وشهد بقية الشوط الأول هجمات متبادلة من الجانبين، إذ ضغط إنتر لتعزيز تقدمه، بينما وقف إيليا كابريل حارس مرمى إمبولي بثبات ليحرمه من مضاعفة التقدم.
ومع ذلك، اكتسب إمبولي زخما مع نهاية الشوط وصنع عددا من الفرص لكنها كانت بقليل بعيدة عن المرمى.
وعاد إنتر بقوة متجددة بعد نهاية الاستراحة وكان نيكولو باريلا على بعد سنتيمترات من التسجيل بعد تجاوز ثلاثة من مدافعي إمبولي.
وترك مدافعو إمبولي البديل سانشيز بدون رقابة ليحول تمريرة دينزل دمفريس العرضية إلى هدف ليضاعف تقدم إنتر في الدقيقة 81 بعد مجموعة تمريرات متواصلة من أصحاب الأرض.
وكاد دافيدي فراتيسي أن يسجل الهدف الثالث لإنتر بالتسديدة الأخيرة في المباراة لكن الكرة مرت بجوار القائم.