مانشستر يونايتد يهزم نيوكاسل ويتوج بطلا لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية (فيديو)

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 6 ألقاب في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية علما أن ليفربول أكثر من توج بلقب المسابقة برصيد 9 ألقاب مقابل 8 لمانشستر سيتي و5 لكل من تشيلسي وأستون فيلا و4 لكل من توتنهام ونوتينغهام فورست.

وهذا أول لقب لمانشستر يونايتد منذ لقبي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والدوري الأوروبي موسم 2016/2017.

ويملك مانشستر يونايتد 3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا و20 في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقبا في كل من كأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي والدوري الأوروبي وكأس إنتركونتيننتال، و12 لقبا في كأس الاتحاد الإنجليزي و21 لقبا في كأس الدرع الخيرية الإنجليزية.

ومن المقرر أن يلعب مانشستر يونايتد مع ويستهام يوم الأربعاء في الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي ثم مع ليفربول يوم 5 مارس في الدوري الإنجليزي الممتاز ثم مع ريال بيتيس في دور الـ16 للدوري الأوروبي.