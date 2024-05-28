رسميًا.. شباب الأهلي يعلن رحيل نيكوليتش

وتولى نيكوليتش تدريب شباب الأهلي في صيف 2023 بعد مشوار تدريبي شهد قيادة العديد من الأندية، على رأسها بارتيزان الصربي ولوكوموتيف موسكو الروسي وأولمبيا السلوفيني، ومنتخب صربيا للشباب.

وقاد المدرب الصربي، صاحب الـ44 عامًا، فريق شباب الأهلي خلال 31 مباراة هذا الموسم في جميع البطولات، وحقق 19 انتصارًا مقابل 4 تعادلات و8 هزائم.