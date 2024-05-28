رسميًا.. شباب الأهلي يعلن رحيل نيكوليتش
أعلن نادي شباب الأهلي، اليوم الثلاثاء، رحيل الصربي ماركو نيكوليتش المدير الفني للفريق عن منصبه بشكل رسمي.
وقال الحساب الرسمي للنادي الإماراتي عبر منصة إكس إن شركة شباب الأهلي لكرة القدم توصلت لاتفاق مع المدير الفني للفريق الأول ماركو نيكوليتش بإنهاء التعاقد بالتراضي، بناءً على رغبة واتفاق الطرفين.
وأعلن النادي الإماراتي أن الجهاز المعاون لنيكوليتش سيقود المهمة في المباريات المتبقية للموسم الحالي 2023 – 2024.
وتولى نيكوليتش تدريب شباب الأهلي في صيف 2023 بعد مشوار تدريبي شهد قيادة العديد من الأندية، على رأسها بارتيزان الصربي ولوكوموتيف موسكو الروسي وأولمبيا السلوفيني، ومنتخب صربيا للشباب.
وقاد المدرب الصربي، صاحب الـ44 عامًا، فريق شباب الأهلي خلال 31 مباراة هذا الموسم في جميع البطولات، وحقق 19 انتصارًا مقابل 4 تعادلات و8 هزائم.
ويتبقى للفريق الإماراتي خوض لقاءين في دوري أدنوك أمام حتا غداً الأربعاء، المؤجل من الجولة 13 للدوري، ثم مواجهة أخرى ضد حتا في الجولة الأخيرة.
ويحتل شباب الأهلي المركز الثاني في دوري أدنوك برصيد 52 نقطة، بينما حسم الوصل التتويج بلقب الدوري الإماراتي هذا الموسم.