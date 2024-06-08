مرشح رسمي جديد لرئاسة الأهلي السعودي

تقدم المستشار أحمد عبدالله الحصيني بأوراق ترشحه لرئاسة مؤسسة النادي الأهلي السعودي "غير الربحية"، قبل إغلاق باب الترشح، هو وقائمته بشكل كامل، لينضم بذلك للسباق مع الثنائي الدكتور خالد العيسى، رئيس النادي الحالي، وأحمد جنة.

وبعد إغلاق أبواب الانتخابات، مساء الجمعة، من المقرر أن تصوت الجمعية العمومية، خلال اجتماعها في 20 يونيو الجاري، لتسمية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

ووفقا لما ذكره الإعلامي مشعل العتيبي، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن الحصيني تقدم بأوراق ترشحه في اللحظات الأخيرة قبل غلق أبواب الانتخابات.