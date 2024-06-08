مرشح رسمي جديد لرئاسة الأهلي السعودي
تقدم المستشار أحمد عبدالله الحصيني بأوراق ترشحه لرئاسة مؤسسة النادي الأهلي السعودي "غير الربحية"، قبل إغلاق باب الترشح، هو وقائمته بشكل كامل، لينضم بذلك للسباق مع الثنائي الدكتور خالد العيسى، رئيس النادي الحالي، وأحمد جنة.
وبعد إغلاق أبواب الانتخابات، مساء الجمعة، من المقرر أن تصوت الجمعية العمومية، خلال اجتماعها في 20 يونيو الجاري، لتسمية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
ووفقا لما ذكره الإعلامي مشعل العتيبي، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن الحصيني تقدم بأوراق ترشحه في اللحظات الأخيرة قبل غلق أبواب الانتخابات.
وتواصل لجنة الانتخابات عملها بإعلان القائمة الأولية للمرشحين والناخبين، لفترة لا تتجاوز 5 أيام، من 8 حتى 12 يونيو.
وبعدها يفتح باب الطعن ضد القائمة الأولية، يوم 13 يونيو، ثم يتم النظر في الطعون المقدمة لمدة 4 أيام، من 14 إلى 17 من الشهر المقبل.
وفي الخطوة التالية، يتم الإعلان عن القائمة النهاية للمرشحين والناخبين، لمدة يومين من 18 - 19 يونيو، على أن يكون يوم 20 من الشهر نفسه موعدا للاقتراع وعقد الجمعية العمومية.
وتستقبل لجنة الطعون والمخالفات الطعون على إجراء عقد الجمعية العمومية يوم 21 يونيو.