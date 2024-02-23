نتائج قرعة دور الـ16 في الدوري الأوروبي
ليفربول يواجه سلافيا براغ في دور الـ16.
أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الجمعة، قرعة دور الـ16 في الدوري الأوروبي في مدينة نيون السويسرية.
وفيما يلي نتائج القرعة:
سبارتا براغ VS ليفربول.
مرسيليا VS فياريال.
روما VS برايتون.
بنفيكا VS رينجرز
فرايبورغ VS ويستهام.
سبورتينغ لشبونة VS أتلانتا.
ميلان VS سلافيا براغ.
كاراباخ VS باير ليفركوزن.
وإشبيلية هو بطل النسخة الأخيرة من الدوري الأوروبي وهو أيضا البطل التاريخي للمسابقة برصيد 7 ألقاب، مقابل 3 ألقاب لكل من أتلتيكو مدريد وليفربول وإنتر ميلان ويوفنتوس.