نتائج قرعة دور الـ16 في الدوري الأوروبي

وإشبيلية هو بطل النسخة الأخيرة من الدوري الأوروبي وهو أيضا البطل التاريخي للمسابقة برصيد 7 ألقاب، مقابل 3 ألقاب لكل من أتلتيكو مدريد وليفربول وإنتر ميلان ويوفنتوس.