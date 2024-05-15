السلطات الليبية تتخذ قرارًا حاسمًا بشأن مباريات الدوري

قرَّرت السلطات الأمنية في ليبيا تعديل قرار إقامة مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم دون حضور الجمهور جزئيًّا، وذلك بعد أيام من اتخاذ قرار بإقامة كل مباريات المرحلة الأولى في غياب الجماهير بسبب ما شهدته الفترة الماضية من أحداث مؤسفة ومشاهد عنف وفوضى.

وقال وزير الداخلية الليبي عماد مصطفى الطرابلسي في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية للوزارة على موقع "فيبسبوك" وجرى تداولها على نطاق واسع، إن قرار منع الجمهور من حضور مباريات "دورينا" سيتم تعديله جزئيًّا حيث ستقام المباريات بحضور الجماهير مع بعض الاستثناءات في مباريات معينة وذلك حفاظًا على الأمن العام."

ووجه وزير الداخلية رسالة إلى اتحاد كرة القدم للإعلان عن قرار عودة الجماهير لحضور مباريات الدوري، ولكن بطاقة استيعاب محددة فضلًا عن أن القرارات الجديدة تشمل فقط بعض المباريات، ويُستثنى منها مباريات الأندية التي سبق لها أن تورطت في أحداث عنف."