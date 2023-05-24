ترتيب الدوري الإسباني: بلد الوليد ينعش آماله في البقاء بالفوز على برشلونة
برشلونة لا تهمه الخسارة بعد أن حسم لقب البطولة.
أنعش بلد الوليد آمال البقاء في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفوزه المفاجئ والكبير على ضيفه برشلونة، الذي حسم لقب البطولة، 3 -1، مساء الثلاثاء، في المرحلة السادسة والثلاثين.
بلد الوليد رفع رصيده إلى 38 نقطة في المركز السابع عشر.
وحسم بلد الوليد الفوز منذ الشوط الأول، حيث أنهاه متقدمًا بهدفين قبل أن يحرز الهدف الثالث في الشوط الثاني.
وسجل أهداف بلد الوليد، أندرياس كريستنسن بالخطأ في مرماه في الدقيقة 2، والثاني عن طريق كايل لارين في الدقيقة 22، واختمم جونزالو بلاتا أهداف فريقه في الدقيقة 73.
بينما سجل ليفاندوفسكي هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة 84.
وبهذه النتيجة يتجمّد رصيد برشلونة عند 85 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني.
بينما رفع بلد الوليد رصيده إلى 38 نقطة في المركز السابع عشر.