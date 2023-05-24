ترتيب الدوري الإسباني: بلد الوليد ينعش آماله في البقاء بالفوز على برشلونة

وحسم بلد الوليد الفوز منذ الشوط الأول، حيث أنهاه متقدمًا بهدفين قبل أن يحرز الهدف الثالث في الشوط الثاني.

وسجل أهداف بلد الوليد، أندرياس كريستنسن بالخطأ في مرماه في الدقيقة 2، والثاني عن طريق كايل لارين في الدقيقة 22، واختمم جونزالو بلاتا أهداف فريقه في الدقيقة 73.

بينما سجل ليفاندوفسكي هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة 84.