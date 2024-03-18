"يستفيق أحيانا".. آخر تطورات حالة أحمد رفعت (فيديو)
كشف وليد دعبس، رئيس نادي مودرن فيوتشر، عن آخر تطورات الحالة الصحية للاعب الفريق أحمد رفعت، نافيا في الوقت نفسه تدخل الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، من أجل إرسال طائرة خاصة لنقل اللاعب.
وكان أحمد رفعت قد فقد وعيه بشكل مفاجئ في مباراة فيوتشر مع الاتحاد السكندري التي أقيمت، يوم الإثنين الماضي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، وتم نقله إلى المستشفى وهو متواجد حتى الآن بها لمتابعة حالته.
وقال وليد دعبس في تصريحات تلفزيونية: "هذه الحالات لا تُحسب بالوقت وهناك تحسن بطئ في حالة اللاعب وخلال الأسبوع المقبل ننتظر تحسن الرئة، وهذا لو حدث نقدر ننتقل لمرحلة أخرى وإزالته من على جهاز التنفس الصناعي وهو في حالة تخدير لكي نعطي فرصة للرئة تعود بأسرع ما يمكن حتى لا نجهدها، أما موضوع الكلى سيأخذ وقتًا ولا توجد حسابات في حالته والقلب والمخ مستقران، نحن ندعو الله أن تستجيب الرئة للعلاج".
وأضاف: "بالفعل أحمد رفعت ليس في حالة غيبوبة وهو يستفيق أحيانا وفي إحدى المرات طلب شرب مياه وفيه إدراك ويرد على بعض الطلبات من خلال الإشارة بيديه وهو مستوعب ما يدور حوله بشكل بسيط وهذا بسبب تأثير المخدر، ونتمنى إزالته سريعا من على جهاز التنفس الصناعي لأن استمراره عليه سيحدث مشكلة".
محمد صلاح
وبشأن ما تردد عن عرض محمد صلاح إرسال طائرة خاصة من أجل سفر أحمد رفعت لإنجلترا؟ أجاب: "هذا كلام غريب وأحيانًا يقحمون اللاعب الدولي في خلافات داخلية وتارة أخرى مع المنتخب المصري، هذا كلام لا يصح يتم ربطه بنجم كبير، نحن نختلق الروايات وهذا خيال خصب من مؤلفه".
وأشار إلى أن"مودرن فيوتشر ناد استثماري ولا يحتاج أن يتدخل محمد صلاح، نحن نقوم بدورنا، هناك أجهزة لا توجد في المستشفى ونحن تدخلنا وقمنا باستئجار الأجهزة من مستشفيات أخرى، هذا واجب علينا، واللاعب ابن من أبنائنا، ولا نحتاج أن نلجأ لأحد من الخارج لكي يتبرع، نحن نقوم بدورنا بصدر رحب حتى نرى رفعت واقفا على قدميه بصحة وسلامة من أجل عائلته".