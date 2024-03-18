"يستفيق أحيانا".. آخر تطورات حالة أحمد رفعت (فيديو)

كشف وليد دعبس، رئيس نادي مودرن فيوتشر، عن آخر تطورات الحالة الصحية للاعب الفريق أحمد رفعت، نافيا في الوقت نفسه تدخل الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، من أجل إرسال طائرة خاصة لنقل اللاعب.

وكان أحمد رفعت قد فقد وعيه بشكل مفاجئ في مباراة فيوتشر مع الاتحاد السكندري التي أقيمت، يوم الإثنين الماضي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، وتم نقله إلى المستشفى وهو متواجد حتى الآن بها لمتابعة حالته.

وقال وليد دعبس في تصريحات تلفزيونية: "هذه الحالات لا تُحسب بالوقت وهناك تحسن بطئ في حالة اللاعب وخلال الأسبوع المقبل ننتظر تحسن الرئة، وهذا لو حدث نقدر ننتقل لمرحلة أخرى وإزالته من على جهاز التنفس الصناعي وهو في حالة تخدير لكي نعطي فرصة للرئة تعود بأسرع ما يمكن حتى لا نجهدها، أما موضوع الكلى سيأخذ وقتًا ولا توجد حسابات في حالته والقلب والمخ مستقران، نحن ندعو الله أن تستجيب الرئة للعلاج".

وأضاف: "بالفعل أحمد رفعت ليس في حالة غيبوبة وهو يستفيق أحيانا وفي إحدى المرات طلب شرب مياه وفيه إدراك ويرد على بعض الطلبات من خلال الإشارة بيديه وهو مستوعب ما يدور حوله بشكل بسيط وهذا بسبب تأثير المخدر، ونتمنى إزالته سريعا من على جهاز التنفس الصناعي لأن استمراره عليه سيحدث مشكلة".