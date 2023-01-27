تطورات إصابة كريستيانو رونالدو

وخرج البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر متأثرًا -على ما يبدو- من إصابة عضلية قد تعرَّض لها، في خسارة فريقه أمام الاتحاد 3/1 في كأس السوبر السعودي.

وقال "العنزي" عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: "إصابة رونالدو لا تدعو للقلق، وسيكون جاهزًا للقاء النصر والفتح .. بإذن الله".