تطورات إصابة كريستيانو رونالدو
كشف الإعلامي السعودي علي العنزي آخر تطورات الإصابة التي تعرض لها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال مباراة النصر والاتحاد في كأس السوبر السعودي.
وخرج البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر متأثرًا -على ما يبدو- من إصابة عضلية قد تعرَّض لها، في خسارة فريقه أمام الاتحاد 3/1 في كأس السوبر السعودي.
وقال "العنزي" عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: "إصابة رونالدو لا تدعو للقلق، وسيكون جاهزًا للقاء النصر والفتح .. بإذن الله".
وأثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو القلق داخل نادي النصر السعودي، بعد ظهوره وهو يربط ضمادة جراح على قدمه اليمنى.
ونشر اللاعب جلال الدين مشارييبوف جناح نادي النصر، صورة له مع النجم البرتغالي، وظهر فيها رونالدو وهو يضع ضمادة على قدمه اليمنى.
وأشارت تقارير صحفية سعودية إلى أن رونالدو يعاني من تورّم في مفصل القدم، وسيجري مزيدًا من الفحوص للتأكد من تفاصيل الإصابة، ومدى حاجته للراحة قبل المباراة المقبلة أمام الفتح بدوري روشن السعودي.
ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك 33 نقطة من 14 مباراة، وحقق الفريق الفوز 10 مرات مقابل 3 تعادلات وخسارة واحدة.
ويتقدم النصر بنقطة واحدة عن الهلال الذي لعب مباراة أكثر من النصر.
وتعرَّض رونالدو لهتافات من قبل جماهير الخصم الذين هتفوا لليونيل ميسي.
وبعد ثنائية رونالدو في مباراة النصر والهلال أمام باريس سان جيرمان في موسم الرياض ما زال رونالدو يبحث عن هدفه الرسمي الأول مع النصر.