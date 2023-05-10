مورينيو يرد على تقارير تدريب باريس سان جيرمان

ورغم تكهنات بتوليه مسؤولية الفريق الفرنسي بدلا من كريستوف غالتييه اعتبارا من الموسم المقبل، أكد مورينيو ولاءه لروما الذي يرتبط معه بعقد يمتد حتى 2024.

وقال مورينيو لمحطة سكاي سبورت إيطاليا، اليوم الأربعاء، قبل مؤتمر صحفي عشية مواجهة ليفركوزن: "إذا اتصلوا، فإنهم لن يجدونني".

ويلتقي مورينيو مجددا بتشابي ألونسو مدرب ليفركوزن الذي قام، خلال مسيرته كلاعب، بدور محوري في نجاح المدرب البرتغالي خلال حقبته في ريال مدريد بين عامي 2010 و2013.

وسويا، ساعدا النادي في الفوز بالدوري وكأس الملك وكأس السوبر الإسبانية.

وخلال مؤتمر صحفي، أبدى مورينيو إعجابه بلاعب إسبانيا السابق وأغدق عليه بالمديح.

وقال: "لم أره منذ وقت طويل. دائما ما كانت علاقتنا قوية ورائعة، تتخطى العلاقة بين مدرب ولاعب".

واعتبر مورينيو أن الفريق الألماني في مصاف الفرق الأفضل في أوروبا على مستوى تنفيذ الهجمات المرتدة.

وقال: "يمثلون خطورة كبيرة في تلك المرحلة من اللعبة، إنهم يدافعون وينتظرون أن يفقد منافسهم الكرة وبعدها يصعب إيقافهم"، مبرزا سرعة مهاجمي ليفركوزن.

وأضاف: "يستخدم الأسلوب الذي يناسب لاعبيه بصورة أكبر، خمس أو ستة منهم قادرون على المشاركة في سباق 100 متر مع (العداء) مارسيل جاكوبس في الأولمبياد".